Nachwuchsreporter in SH : Neue Formen der Demonstration: Fridays for Future in Zeiten von Corona

Die Klima-Initiative wurde durch die globale Pandemie ausgebremst, aber nicht gestoppt.

Lübeck/Berlin | Von der Straße ins Parlament: So sah der Plan der Fridays for Future Bewegung aus. Auf Twitter begründete die Bewegung am 1. April ihren Entschluss, bei der Bundestagswahl 2021 antreten zu wollen mit den Worten: „Keine Partei hat einen Plan, um die 1,5 Grad Grenze einzuhalten“. Diesen Plan wollte Fridays for Future mit einer eigenen Partei erstellen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.