Neue Feuerwache genießt Priorität

2019 stehen in Heidgraben mehrere Großprojekte an / Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und zweite Krippengruppe

von Philipp Dickersbach

19. Januar 2019, 16:05 Uhr

Nicht, dass das vergangene Jahr in Heidgraben wenig ereignisreich gewesen wäre, doch 2019 könnte in die Geschichte der Gemeinde als Jahr mit besonders vielen Großprojekten und Herausforderungen eingehen. Denn mit dem Neubau einer Feuerwache, der Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten im Kindergartenbereich sowie der Erschließung von jeweils einem Wohn- und Gewerbegebiet haben die Politiker vor Ort und die Verwaltungsmitarbeiter im Amt Geest und Marsch Südholstein jede Menge auf dem Zettel. Im Gespräch mit unserer Zeitung wirft Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) einen Blick voraus.

Stichwort Feuerwehr: Für den jetzigen Standort gebe es nur noch eine Sondergenehmigung, macht Jürgensen den Ernst der Lage deutlich. „Er entspricht nicht den modernen Anforderungen an eine Feuerwehr“, betont der Bürgermeister. Das betrifft unter anderem die Lüftungsanlage sowie den Platz, der für Kameraden und Material zur Verfügung steht. Zudem benötigen die Retter dringend ein neues Fahrzeug. Wird es entsprechend der DIN-Norm produziert, passt es allerdings nicht in das bestehende Gerätehaus, erläutert Jürgensen. Entsprechend soll das − nach derzeitigen Schätzungen rund 320 000 Euro teure − Fahrzeug pünktlich zur Fertigstellung des Neubaus geliefert werden. Der wird auf einer Fläche vor dem Bauhof an der Uetersener Straße, also gegenüber dem bisherigen Standort, entstehen. Die Lokalpolitiker haben grünes Licht gegeben und bereits einen Architekten mit der Planung beauftragt. Jürgensen hofft, dass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Fertigstellung: Voraussichtlich 2020. Kosten: 1,5 bis 2 Millionen Euro. Die Summe soll zum Teil über Fördermittel gestemmt werden.

Stichwort Kindergarten: Die Gemeinde will eine zweite Krippengruppe einrichten. Sie soll mit Beginn des Kindergartenjahrs 2019/2020 in Betrieb gehen, also zum 1. August dieses Jahres. „Der Bedarf ist da“, betont Jürgensen. Denn während die Situation im Elementarbereich, also der Betreuung von Drei- bis Sechsjährigen, so eben auskömmlich sei, bestehe im U3-Bereich das größte Manko, erläutert der Bürgermeister. Um den für eine neue Krippengruppe benötigten Platz zur Verfügung zu stellen, muss sich die Gemeinde von der Awo-Spielstunde trennen. „Schweren Herzens“, wie Jürgensen betont. Denn die Mitarbeiter der Spielstunde, in der vier Stunden pro Tag Kinder betreut werden, hätten sehr gute Arbeit geleistet. Doch das Angebot sei nicht mehr ausreichend nachgefragt, insbesondere unter Heidgrabener Eltern, zudem könne es nicht ausgeweitet werden, erläutert der Sozialdemokrat. Deswegen soll nun die neue Krippengruppe Abhilfe schaffen. Dafür sind einige bauliche Veränderungen notwendig, die in den Sommerferien erfolgen sollen. Die Kosten für die Gemeinde betragen laut Jürgensen bis zu 40 000 Euro.

Stichwort Wohnbebauung: 60 Wohneinheiten sollen in einem Bereich hinter der Bürgermeister-Tesch-Straße entstehen. Dabei handelt es sich um den Geltungsbereich des B-Plans 22. In zwei Abschnitten sollen die Flächen erschlossen werden, erläutert der Bürgermeister. Ob das noch in diesem Jahr geschieht, ist unklar. Fest steht laut Jürgensen: „Bewerber sind genug da.“

Stichwort Gewerbegebiet: Genügend Interessenten gibt es auch für die Gewerbegrundstücke, die an der Jägerstraße entstehen sollen. Doch die Erschließung der Fläche war im vergangenen Jahr ins Stocken geraten, da ein Anwohner vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig Klage gegen den zugehörigen B-Plan erhoben hatte (wir berichteten). Entschieden ist darüber bislang zwar nicht, doch das Amt sieht die Planung offensichtlich nicht gefährdet. Entsprechend geht Jürgensen davon aus, dass in diesem Jahr mit der Erschließung begonnen werden kann. Je nach Größe sollen an der Jägerstraße sechs bis acht Gewerbegrundstücke entstehen und die sich dort ansiedelnden Betriebe die Gewerbesteuereinnahmen Heidgrabens sprudeln lassen.

Stichwort Verkehr: Seit dem vergangenen Jahr ist das Thema Kreisverkehr in Heidgraben wieder aktuell. In der Politik herrscht nahezu Einigkeit, dass ein Kreisel die Situation an der Kreuzung von Haupt-, Beton- und Uetersener Straße im Ortszentrum deutlich entspannen würde. Auch Jürgensen bezeichnet den Bereich als „nicht ganz ohne“. Der mögliche Bau eines Kreisverkehrs soll nun im Zuge des B-Plans 22 mit in die Planung aufgenommen werden. Ob und wie der Kreisel passen würde, müsse gemeinsam mit dem Planungsbüro geklärt werden, so Jürgensen. Unklar ist allerdings die Finanzierung. Da es sich um eine Landesstraße handelt, wäre eigentlich Kiel in der Pflicht. Doch bislang sah man in der Landeshauptstadt keinen Bedarf für einen Kreisel.

Stichwort Breitband: „Wenn alles gut läuft, wird im letzten Quartal 2019 angefangen“, sagt Jürgensen zum Anschluss der Gemeinde an das Glasfasernetz. In Heidgraben können allerdings lediglich 15 bis 20 Prozent der Haushalte angeschlossen werden. Denn der Breitbandzweckverband darf lediglich in sogenannte weiße Bereich vordringen, der Rest ist der Telekom vorbehalten. Das sorge bei zahlreichen Heidgrabenern für Verärgerung, so Jürgensen.

Zirka 2800 Einwohner hat die Gemeinde derzeit. Sie werden seit Mai 2018 politisch von drei Parteien vertreten, SPD, CDU und erstmals den Grünen. Bislang funktioniere die Zusammenarbeit gut, betont der Bürgermeister. Zu der neuen Politik-Vielfalt in Heidgraben sagt er: „Wenn es zum Wohle der Gemeinde ist, hat keiner etwas dagegen.“