Gelting-Mole : Neue Betreiber für „Sonne und Meer“

Ingrid und Achim Meyer geben ihr Restaurant in Gelting-Mole nach 20 Jahren an Asta und Andreas Thomsen ab.

Avatar_shz von Joachim Pohl

14. Februar 2020, 08:38 Uhr

NIESGRAU | Seit gestern ist es offiziell: Ingrid Meyer und ihr Mann Achim haben das von ihnen knapp 20 Jahre lang geführte Restaurant „Sonne und Meer“ in Gelting-Mole an Asta und Andreas Thomsen übergeben. Die Meyers blicken auf eine schöne und tolle, aber auch anstrengende Zeit zurück und sind froh, mit dem Ehepaar Thomsen geeignete Nachfolger gefunden zu haben, schließlich ist Andreas Thomsen bei ihnen Anfang der 1990er Jahre im Hotel „Stadt Kappeln“ in die Lehre als Restaurantfachmann gegangen: „Er war unser erster Azubi.“

Als Ende des vergangenen Jahrhunderts die Fähre Gelting-Faaborg ihren Betrieb einstellte, übernahm die Sportboothafengesellschaft Gelting-Mole den verwaisten Supermarkt und wandelte ihn in ein Restaurant um. Da griffen die Meyers zu. Die Lage des Betriebes mit seinen 80 Plätzen drinnen und 60 Plätzen draußen entwickelte sich schnell zu einem Treffpunkt für Menschen, die bei Speis und Trank die Aussicht auf die Ostsee genossen. 13 Mitarbeiter sorgten für ihr Wohlergehen.

Als feststand, dass für „Sonne und Meer“ ein neuer Betreiber von der Sportboothafengesellschaft Gelting-Mole gesucht wird, bewarb sich Asta Thomsen und erhielt den Zuschlag. „Für uns alle ein Glücksfall“, sind sich die beiden Ehepaare einig.

Für Asta Thomsen und ihren Mann Andreas, die in Rabenholz wohnen, ist klar, dass sie in große Fußstapfen treten. Doch Andreas Thomsen, der viele Jahre als Restaurantfachmann in anderen betrieben arbeitete, freut sich, dass für seine Frau und ihn nun die Eigenständigkeit begonnen hat. Für ihn als Mitbetreiber und die von den Vorgängern übernommenen Köche – insgesamt sind es derzeit neun Angestellte – steht fest, dass das Restaurant an der Ostsee eine weiterhin gute Adresse sein wird: „Wir stellen uns der Herausforderung.“