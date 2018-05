Netanjahu-Show erhöht die Gefahr

von Frank Albrecht

01. Mai 2018, 18:55 Uhr

Die Geschmeidigkeit erstaunt, mit der der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu angebliche Beweise für Lügen der iranischen Führung vorlegt – zu einem Zeitpunkt, in dem das Atomabkommen mit dem Erzfeind ohnehin auf der Kippe steht. Nur kurz danach meldet sich folgerichtig Donald Trump – nach dem Motto „Seht her, habe ich doch immer gesagt“.

Dass keine der beteiligten Parteien mit der vollen Wahrheit herausrückt, ist keine allzu steile These. Dazu drängen sich geradezu Erinnerungen an die US-Argumentation im Vorfeld des Kriegs gegen den Irak auf, mit vorgeblich glasklaren Beweisen für die Existenz von Massenvernichtungswaffen in den Händen Saddam Husseins. Die dann nie gefunden wurden.

Zudem ist nach der extrem plakativen Netanjahu-Show zur besten Sendezeit die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung in der ohnehin brandgefährlichen Region noch einmal gewachsen.

Trump und Netanjahu eint das Ziel, den wachsenden Einfluss des Irans in der Region einzudämmen. Offenbar mit allen Mitteln. Besser wäre eine andere Interpretation: Dass beide gerade nur das Vorgeplänkel liefern, um doch noch am Verhandlungstisch einen Deal zu machen, der ihnen passt.