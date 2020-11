Nazzaro neuer Leiter in Locarno

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 19:09 Uhr

Locarno | Der Italiener Giona A. Nazzaro (55) wird neuer künstlerischer Leiter des Filmfestivals in Locarno. Der Filmkurator und Journalist soll die Position zum Jahreswechsel übernehmen, so die Festivalleitung. Die nächste Ausgabe ist für August 2021 geplant. Nazzaro leitete zuletzt die Kritikerwoche bei den Filmfestspielen in Venedig. Er arbeitete unter anderem für Festivals in Nyon, Rotterdam und Rom. Er wurde in Zürich geboren und studierte später deutsche und englische Literatur. Er übernehme die Aufgabe mit „großer Freude“, wisse aber auch, dass es eine große Herausforderung sei, sagte Nazzaro. Die Filmbranche sieht er angesichts der Corona-Pandemie in einer Krise.