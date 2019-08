Naturparadies Flughafen

Zahlreiche Tierarten sind rund um die Startbahnen in Hamburg-Fuhlsbüttel zuhause – Falken und Bussarde halten sie in Schach

von Christin Lempfert

15. August 2019, 20:36 Uhr

Hamburg | Am Hamburger Flughafen fliegen nicht nur die Jets – das Areal des Helmut-Schmidt-Airports ist auch ein Naturgebiet mit erstaunlicher reicher Flora und vor allem Fauna. „Mit knapp 300 Hektar ist das Flughafengelände die größte zusammenhängende Grünfläche in Hamburg – größer als der Stadtpark“, sagt Axel Schmidt, Chef des Zentralbereichs Umwelt an Deutschlands fünftgrößtem Verkehrsflughafen.

Außerhalb der Rollbahnen und Terminalgebäude besteht das Riesengelände vor allem aus offenen Wiesen- und Rasenflächen, die etlichen Tieren Lebensraum bieten. 130 Wirbeltierarten sind verzeichnet – von Fischen, über Amphibien bis zu Säugetieren und Vögeln.

„Das Flughafengelände ist ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen, die es sonst nur noch selten im Stadtbild gibt“, sagt Markus Musser, Vogelschlag- und auch eine Art Wildtierbeauftragter des Flughafens. Wöchentlich zählt der gelernte Förster den Vogelbestand auf dem weitläufigen Gelände, das sich bis auf das Gebiet von Norderstedt (Kreis Segeberg) erstreckt.

Bei den Kontrollen bekommt Musser einiges zu notieren. In seinem Revier leben und brüten unter anderem etwa 40 Feldlerchenpaare, Vogel des Jahres 2019. Auch Stare, Gänse, Schwalben, Möwen, Tauben, Dohlen, Krähen und Wacholderdrosseln rasten hier, ja selbst Fasane und Austernfischer gehören zum Bestand.

Dass die Verantwortlichen die gefiederten Bewohner genauestens im Blick behalten, hat nicht zuletzt Sicherheitsgründe. Geraten Vögel in die Triebwerke startender oder landender Maschinen, drohen schwere Schäden, die im schlimmsten Fall zu Abstürzen führen könnten. Um das zu verhindern, setzt der Airport – neben Pyrotechnik – auch auf tierische Amtshilfe. Zweimal pro Woche kommt Falkner Herbert Bogner nach Fuhlsbüttel und lässt seine Greifvögel aufsteigen, um andere Vögel zu verschrecken. Meistens reiche schon die Silhouette der Raubvögel aus, damit Stare, Möwen und Co. Reißaus nehmen.

„Ich achte dabei immer darauf, dass meine Tiere den Flugzeugen nicht zu nahe kommen“, betont Bogner. Seit sechs Jahren sind seine Falken und Wüstenbussarde gegen Vogelschlag im Einsatz. Mit Erfolg, wie Axel Schmidt berichtet. Ganz verhindern ließen sich Kollisionen von Vögeln mit Flugzeugen zwar nicht, aber dank der Greifer bewege sich die Zahl in einem sehr niedrigen Bereich.

Auch der Eisvogel ist seit kurzem am Airport heimisch und jagt in der Tarpenbek nach Fischen. Gerade hat Schmidts Team für das geschützte Tier eigenhändig Nestbau betrieben. Vielleicht, so die Hoffnung, entscheidet sich ein Pärchen dort zur Brut.

Auch die nicht fliegende Fauna ist in der Airport-Steppe erstaunlich vielfältig. Dort leben unter anderem diverse Mäusearten, Marder, Hasen, Kröten und inzwischen auch drei Fuchsfamilien. Die sind besonders gern gesehen, halten sie doch die Kaninchenpopulation in Grenzen und damit die gefährliche Unterhöhlung der Rollbahnen.

Im Dienst des Flughafens sind auch jene 90 Texelschafe tätig, die Schäfer Tobias Belch aus Heede (Kreis Pinneberg) weiden lässt. Sie halten das Gras in den Randstreifen kurz. Und dann sind da noch die rund 240 000 Bienen, die als fliegende Messinstrumente die Luftqualität überwachen. Die jährlich 160 Kilogramm Honig der acht Bienenvölker werden im Labor auf Luftschadstoffe untersucht.