Nächster Akt im Streit um die Pflegekammer

von Margret Kiosz

19. Juni 2020, 13:11 Uhr

Kiel | Der Streit zwischen der Pflegekammer und der Politik geht offenbar in eine neue Runde. In einem Brief an alle rund 27 000 Mitglieder teilt der Kammervorstand mit, dass es die „politisch gewollte Urabstimmung lediglich zum Fortbestand der Kammer so nicht geben wird“. Vielmehr wolle man die Abstimmung auch zur Evaluierung der eigenen Arbeit nutzen.

Über diese Mitteilung zeigt sich der FDP-Abgeordnete Dennys Bornhöft erstaunt. Eigentlich habe man im gemeinsamen Gespräch am Ende Mai vereinbart, dass die Kammer sich zwar in einem gesonderten Verfahren ein Bild über die Zufriedenheit der Mitglieder mit der Kammerarbeit verschaffen könne. Aber die Befragung zum Fortbestand der umstrittenen Institution sei davon getrennt durchzuführen. „Der Wortlaut des Briefes an die Mitglieder lässt vermuten, dass die Kammer hier erneut auf Konfrontationskurs mit dem Landtag geht“, so Bornhöft.

Wie berichtet hatte der Landtag eine Anschubfinanzierung aus Steuermitteln in Höhe von drei Millionen Euro davon abhängig gemacht, dass es schon im ersten Quartal 2021 eine Mitgliederabstimmung über die Zukunft der umstritten Kammer gibt. Nur angesichts des drohenden Konkurses stimmte der Vorstand dem Termin zu, denn eigentlich hält man einen späteren Zeitpunkt für besser.

In einem Ergebnisprotokoll legten die CDU, FDP und Grüne gemeinsam mit der Kammerchefin Patrizia Drube fest, wie das Verfahren ablaufen soll. Demnach ist die Fragestellung konkret vorgegeben: Alle Mitglieder sollen sagen, ob die Kammer aufgelöst wird, oder unter Beibehaltung von Pflichtmitgliedschaft und auskömmlichen Pflichtbeiträgen fortgeführt werden soll. „Der Befragung ist eine Beitragstabelle beizufügen“, heißt es im Protokoll. Diese Vorgaben waren bereits im Landtagsbeschluss vom Dezember 2019 festgelegt. Und weiter: Der Kammer ist es unbenommen, in einem separaten Vorgang die Mitglieder zu weiteren Aspekten ihrer Arbeit befragen

Warum der Vorstand den Mitgliedern nun mitteilt, „die politisch gewollte Umfrage lediglich zum Fortbestand er Kammer“ werde es nicht geben und die erzielten Übereinkunft wieder in Frage stellt, ist für Bornhöft ein Rätsel.

Auf Nachfrage teilte Kammersprecher Jan Dreckmann mit, er verstehe die Aufregung nicht. „Um die politisch gewollte Umfrage drücken wir uns ja nicht“. Man gehe davon aus, „dass wir die Abstimmung gewinnen“. In diesem Fall sei es sinnvoll wenn man auch abfrage, welche Verbesserungen die Mitglieder wünschten.

Im Niedersachsen , wo ebenfalls seit Monaten ein erbitterter Kampf gegen die ungeliebte Pflegekammer tobt, hat die Landesregierung nun grundsätzliche Beitragsfreiheit für ide Plichtmitglieder zugesagt. Die Kosten für den Kammerbetrieb übernimmt dort der Steuerzahler. Die Opposition verlangt inzwischen den Rücktritt der Sozialministerin.