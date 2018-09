Nachtragshaushalt im Plus

Die CDU-Fraktion verweigert dem Papier in der Ratsversammlung jedoch die Zustimmung

von Klaus Plath

26. September 2018, 16:05 Uhr

Klaus Plath Weniger als eine Stunde hat sie gedauert, die Ratsversammlung am Montagabend. Die meisten Tagesordnungspunkte waren Ergebnisse intensiver Ausschussarbeit, sodass es nicht viel Redebedarf gab. Der Nachtragshaushalt jedoch hatte es in sich. Die CDU-Fraktion verweigerte ihre Zustimmung. Und das lag nicht am Zahlenspiel.

Uetersen sei finanziell auf einem guten Weg, sagte Bürgermeisterin Andrea Hansen während der Sitzung. Kämmerin Bettina Horn unterstrich diese Worte und führte aus, dass beim Haushalt 2018 inzwischen nicht mehr von einem Jahresfehlbetrag gesprochen werden könne, sondern von einem Jahresüberschuss. Uetersen sei es über den Konsolidierungsvertrag mit dem Land (vier Millionen Euro aus Kiel) und großer eigener Anstrengungen (Steuererhöhung und Ausgabenverzicht) gelungen, die Fehlbeträge vergangener Jahre in Millionenhöhe abzubauen und nunmehr ein Plus von 771500 Euro zu erwirtschaften.

Auch der Kreditbedarf für investive Zwecke habe reduziert werden können. Und zwar von angenommenen 3,8 Millionen Euro auf nunmehr 2,34 Millionen Euro für das laufende Jahr. Der jetzt neu berechnete Kreditbedarf werde sich damit im Rahmen der kommunalaufsichtlichen Genehmigung für das Haushaltsjahr 2018 bewegen.



Mit ihren Anträgen im Rat 2017 gescheitert





Warum also verweigerte die CDU-Fraktion dem 1. Nachtragshaushalt die Zustimmung? Die Begründung lieferte Fraktionschef Andreas Stief: Damals, als es in der Ratsversammlung um die Verabschiedung des Haushalts 2018 ging, also im Dezember 2017, habe seine Fraktion den Vorschlag gemacht, die Stelle des Stadtplaners (Stadtplaner Henning Trepkau ist im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand gegangen) nicht wieder zu besetzen. Man solle vorab prüfen, ob Fremdvergabe nicht wirtschaftlicher für die Stadt sei. Outsourcen wollte die CDU damals auch Reinigungsaufträge. Zudem solle bei Wiederbesetzung der Gleichstellungsbeauftragten auf eine volle Stelle verzichtet werden. Es gebe gesetzliche Möglichkeiten, das zu tun. Die CDU habe das zumindest haben wollen.

Die anderen Fraktionen hätten diese Anträge im Dezember 2017 abgelehnt, daher habe die CDU anschließend dem Gesamtpaket widersprochen. Es sei also nur konsequent, nun auch Nein zum 1. Nachtragshaushalt zu sagen. Denn trotz eines erwirtschafteten Plus versteckten sich die von der CDU kritisierten Kosten auch in diesem Papier.

Ratsherr Ingo Struve (SPD) konterte die Worte Stiefs mit der Bemerkung, dass der CDU-Ratsherr nur zu genau wisse, dass die Stadt die Pflicht habe, für Gleichstellungsfragen eine Vollzeitstelle einzuplanen und zu bezahlen. Eine Ausnahme könne er nicht erkennen. Und auch die neue CDU-geführte Landesregierung in Kiel habe offensichtlich noch keinen Veränderungsbedarf erkannt.

Die von Bürgervorsteher Adolf Bergmann geleitete Abstimmung über den 1. Nachtragshaushalt war somit keine Überraschung mehr. Die CDU stimmte geschlossen mit Nein, SPD, Grüne, BfB und FDP votierten hingegen dafür. Das reichte für die Annahme des Papiers.