Nachricht an Steinmeier

Der Bundespräsident lässt Botschaften der Bürger auf die Fassade von Schloss Bellevue projizieren – viele kommen aus Schleswig-Holstein

Avatar_shz von Henning Baethge

15. Dezember 2020, 16:28 Uhr

Berlin/kiel | „Lichtblick“ nennt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die gestern abend erstmals angeschaltete Großprojektion von Bürger-Botschaften auf die Fassade von Schloss Bellevue – doch Natalie B. aus Kellinghusen bei Itzehoe sieht eher schwarz. „Ich mache mir Sorgen, dass es 2021 kaum noch Restaurants gibt und wir einen Dauer-Lockdown haben werden“, hat sie an Deutschlands Staatsoberhaupt geschrieben – und damit eine der 630 Nachrichten verfasst, die noch bis Donnerstag jeden Abend auf der Außenwand von Steinmeiers Amtssitz in Berlin zu sehen sein werden. Und übrigens auch im Internet auf der Seite Bundespraesident.de.

Mit der künstlerischen Lichtprojektion von Wünschen und Sorgen der Menschen will Steinmeier in der schwierigen Lockdown-Zeit „ein Zeichen der Ermutigung und des Zusammenhalts setzen“, wie er sagt. Dazu hat er die Bürger und Bürgerinnen aufgefordert, ihm mitzuteilen, was sie in der Pandemie bewegt und was sie sich für die Zukunft erhoffen. Auch aus Schleswig-Holstein haben ihm viele geschrieben – wegen des Datenschutzes verrät das Bundespräsidialamt allerdings nur deren Vornamen samt abgekürztem Nachnamen.

Die meisten Botschaften sind dabei nicht so pessimistisch wie die aus Kellinghusen. So appelliert etwa Sebastian J. aus Glückstadt an die Nächstenliebe seiner Mitmenschen. „Jeder hat jeden Tag die Chance, etwas Gutes zu tun. Lasst es uns tun. Manchmal klappt es besser, manchmal schlechter – egal“, schreibt er. Karin L. aus Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg wünscht sich ebenfalls „überall ein gutes Füreinander-Dasein in Liebe, Respekt und Frieden“. Das kann außer Steinmeiers Amtskollegen Donald T. aus Washington wohl fast jeder unterschreiben – ebenso wie den Wunsch von Pamela H. aus List auf Sylt, die sich für ihre Familie „innere Zufriedenheit, Liebe, Gesundheit und Frieden mit sich selbst“ ersehnt.

Andere in Deutschland hoffen bald wieder aus den Beschränkungen der Krise ausbrechen zu können. „Ich möchte wieder die Welt entdecken. Ich habe Meerweh, ich habe Bergweh, ich habe Fernweh“, klagt Antje F. aus dem nordrhein-westfälischen Dorsten. Sogar aus dem Ausland hat Steinmeier Post bekommen. „Unsere Gesellschaft wird gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen – so schwierig sie auch sein mag. Die Demokratie gewinnt“, schreibt Max N. aus dem britischen Cambridge. Ob er auch an den Brexit gedacht hat?

Eine sehr persönliche Botschaft schickt Nadine W. aus Oldenburg: „Liebste Omi, dieses Jahr bist Du 102 geworden – leider konnten wir uns nicht einmal umarmen. Halte durch! Wir verschieben‘s auf 2021 zum 103. Geburtstag.“ Und auch Katharina G. aus Sylt setzt darauf, dass der Corona-Spuk nächstes Jahr vorbei ist: „Wir hoffen, dass die Welt Covid-19 gut übersteht und wünschen uns viel Glück für alle im Jahr 2021.“ Das wäre dann weit mehr als der von Steinmeier beabsichtigte „Lichtblick“.