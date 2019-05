Nachhaltigkeit Thema beim Cityfest

Hunderte flanieren bei überwiegend gutem Wetter über die Veranstaltungsmeile / Stadtwerke präsentieren E-Mobilität

von Klaus Plath

06. Mai 2019, 16:05 Uhr

Uetersen | Überwiegend strahlender Sonnenschein begleitete gestern das Cityfest in Uetersen. Das erste IHG-Familienfest in diesem Jahr zog Tausende an. Gute Laune inklusive − der Slogan der Uetersener Kaufmannschaft hatte einmal mehr Vorfahrt. Besondere Attraktionen in diesem Jahr waren der Manufaktur-Markt mit vielen Ständen und Buden sowie die verschiedenen E-Mobile für den großen aber auch den kleineren Geldbeutel. Die Stadtwerke Uetersen hatten sich dieses nachhaltigen Themas angenommen und präsentierten unter anderem Segways, die demnächst auch eine Straßenzulassung erhalten sollen und dann mit grünem Nummernschild auszurüsten sind. Aber auch Elektro-Tretroller konnten ausprobiert werden. Wenige Schritte davon entfernt hatte der ADAC einen Stand aufgebaut. Dort erlebten Mutige eine Aufprallsituation bei Tempo 30. 30 Kilometer pro Stunde reichen aus, um bei einem plötzlichen Aufprall ordentlich durchgeschüttelt zu werden. Das Anlegen des Sicherheitsgurts auch im Stadtverkehr macht Sinn, so die Erkenntnis derer, die das Testgerät ausprobiert hatten.

Eingebunden in das Cityfest war ein verkaufsoffener Sonntag. Pünktlich um 12 Uhr öffneten viele Geschäftsleute ihre Ladentüren und mussten nicht lange warten. Obwohl auch in der Nachbarstadt Elmshorn eingekauft werden konnte, war die Nachfrage in Uetersen durchweg positiv.

Flohmarkt und Automeile bildeten weitere Magnete beim Cityfest. Seinen Abschluss fand das bunte Treiben in der Gräfin-Bredow-Scheune im Klosterbezirk. Dort begann um 17 Uhr ein Klavierkonzert zu vier Händen. Seite 6