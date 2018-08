WOA 2018 : Nachhaltigkeit: Schwarz kleiden – Grün handeln

Ökostrom, Elektroautos, Foodsharing: Das Wacken-Open-Air soll langfristig klimaneutral werden.

von Katrin Götz

01. August 2018, 18:36 Uhr

Große Müllberge, immenser Stromverbrauch, tausende Liter Benzin – Festivals wie das Wacken Open-Air sind nicht gerade der Inbegriff von Umweltfreundlichkeit. Allein die Anreise der mehr als 80 000 Besucher, Musiker und Mitarbeiter ist vom Öko-Gedanken so weit entfernt wie ein Nackensteak vom Veganismus.

Das soll sich ändern. Die ICS Festival Service GmbH als Veranstalter des Wacken Open-Air und GP Joule, ein Unternehmen für erneuerbare Energien mit Sitz in Nordfriesland, werden künftig kooperieren, um das Metal-Festival sukzessive auf erneuerbare Energie und grüne Mobilität umzustellen. Das erklärte Ziel am Ende des Weges: vollständige Klima-Neutralität.

„Nachhaltigkeit ist für das Wacken Open-Air ein zentrales Zukunftsthema, ohne das ein solches Event schon auf mittlere Sicht vermutlich nicht mehr durchführbar sein wird“, betont Festivalgründer Holger Hübner. „Es ist allen Beteiligten vollkommen klar, dass es ein schwieriger Weg sein wird, der langen Atem braucht. Aber anstatt vor der großen Aufgabe zu kapitulieren, nehmen wir die Herausforderung mit Nachdruck an.“

Man wolle „gemeinsam innovative wie praktikable und begeisternde Lösungen für die vollständig regenerative Energieversorgung von Großveranstaltungen entwickeln“, unterstreicht GP JOULE-Geschäftsführer Ove Petersen. Der Einbezug der jeweiligen Kommune oder Region, aber auch der Besucher stünden dabei im Fokus. „Somit denken wir, neben der dezentralen Erzeugung, auch die Speicherung und Verteilung von grüner Energie mit.“

Erste Schritte in Sachen Nachhaltigkeit wurden beim diesjährigen W:O:A schon umgesetzt – sichtbar, aber auch weniger offensichtlich: Teile des Fuhrparks wurden von klassischen Verbrennungsmotoren auf alternative Konzepte umgestellt und es werden leistungsstarke mobile Akkus verliehen, die mit Sonnenenergie betrieben werden. An einem Foodsharing-Stand werden in Kooperation mit Foodsharing e.V. und der Itzehoer Tafel Nahrungsmittel weiterverteilt, die sonst weggeworfen würden. Und Schlafsäcke sowie Zelte, die intakt zurückgelassen werden, werden in Zusammenarbeit mit der Obdachlosenhilfe „Engel in den Straßen“ wiederverwertet.

Gegenüber der Bändchen-Ausgabe hinter dem Wacken Plaza hat GP Joule mit seinem Tochterunternehmen GP JOULE CONNECT zudem einen Stand aufgebaut, an dem erneuerbare Energien erlebbar werden. Die Besucher können zum Beispiel mittels Muskelkraft den Akku ihres Handys aufladen, Lichtsäulen leuchten lassen, die Lautstärke der Musik regeln oder Gitarren zum Rauchen bringen. Auch Power-Boxen können gekauft oder für das Festival gemietet werden – solarbetriebene tragbare Energiespeicher, mit denen zum Beispiel die Kühlbox betrieben, das Handy oder der Laptop geladen werden kann. Sogar eine Lampe, Bluetooth-Lautsprecher, Zigarettenanzünder und USB-Anschlüsse sind integriert.

Das Thema trifft offenbar den Nerv. „Es ist viel los am Stand“, sagt Mitarbeiterin Elvira Rock. Vor allem das Interesse an den Power-Boxen sei groß. Allerdings weniger für das W:O:A selbst: „Viele finden das sehr cool und wollen es sich für den nächsten Urlaub anschaffen.“ Dabei sei eines besonders auffällig: „Es ist hier nicht das typische Festival-Publikum“, sagt Elvira Rock. „Es sind sehr viele sehr gut informierte Leute hier, auch viele Ingenieure oder Interessierte, die sich mit Solarenergie auskennen. Es wird sehr gezielt nachgefragt.“