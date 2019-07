Nach tödlichem Unfall: Geldbuße für Staplerfahrer

Stahlplatte trifft Arbeitskollegen / Verfahren eingestellt / Massive Sicherheitsmängel im Unternehmen

von Tobias Thieme

08. Juli 2019, 17:00 Uhr

Pinneberg | Es müssen dramatische Szenen gewesen sein: Schwere Stahlbleche rutschen im Eingangsbereich einer Produktionshalle vom Gabelstapler. Sie treffen einen Mitarbeiter, der unter den Teilen begraben wird. Rettungskräfte bringen den Mann in die Klinik. Eine Woche später stirbt er an seinen Kopfverletzungen. Das Unglück passierte im vergangenen Mai. Gestern stand der Fahrer des Staplers wegen fahrlässiger Tötung vor dem Pinneberger Amtsgericht.

Der Unfallhergang wurde vom Angeklagten und mehreren Zeugen übereinstimmend geschildert. Demnach baten zwei Arbeitskollegen den Staplerfahrer, eine Palette mit Lochblechen aus der Halle zu fahren, weil die Bauteile für ihren kleinen Hubwagen zu schwer waren. Der Fahrer nahm die Palette auf, fuhr rückwärts aus der Halle und wendete. Dabei rutschten die Bleche von der Gabel und trafen einen der Kollegen. Der stürzte und wurde unter den Bauteilen eingeklemmt. Etliche Mitarbeiter leisteten erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer in die Uniklinik Eppendorf. Bei dem Sturz war der Mann jedoch so hart mit dem Kopf aufgeschlagen, dass er sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zuzog, an dessen Folgen er starb. Laut Anklage waren die Bleche nicht ausreichend gesichert. Der Vorwurf an den Heidgrabener: Fahrlässige Tötung.

Während des Prozesses stellte sich jedoch heraus, dass es für die Sicherung von Ladung bei dem Pinneberger Ventilatoren-Hersteller keine ausreichenden Beschreibungen oder Anweisungen gibt. „Die Bleche auf der Palette waren so abgelegt wie üblich. So haben das andere auch gemacht“, sagte der Angeklagte. Er kenne zwar die allgemeine Anforderung, Ladung zu sichern. Aber wie mit bestimmten, teils tonnenschweren Werkstücken genau umzugehen sei, sei ihm nie mitgeteilt worden: „Das muss jeder für sich selbst bewerkstelligen.“

Ein Protokoll der Berufsgenossenschaft, das der Richter in Auszügen verlas, dokumentiert massive Sicherheitsmängel in dem Unternehmen. Demnach fehlten klare Betriebsanweisungen für den Umgang mit Staplern. Zuständigkeiten in der Unfallverhütung seien nicht klar geregelt. Auch Anleitungen, welche Werkstücke in welcher Form zu sichern sind, gab es demnach nicht. Ein von der Kriminalpolizei beauftragter Sachverständiger sagte vor Gericht: „Niemand in dem Unternehmen konnte mir genau sagen, wie eine Ladungssicherung auszusehen hat. Das Bewusstsein für fehlende oder falsche Sicherung bestand nicht. Das führte zu dem Unfall.“

Zeugen hatten gesagt, dass Lochbleche seit dem Unglück mit Schraubzwingen auf Paletten befestigt würden. „Wenn ich so etwas höre, stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Die Sicherung muss auch bei einer Vollbremsung funktionieren“, sagte der Sachverständige.

Die Mutter des Verunglückten nutzte die Verhandlung als Nebenklägerin für eine emotionale Stellungnahme: Arbeitsunfälle seien in dem Unternehmen keine Seltenheit, sie würden billigend in Kauf genommen. Es werde vorsätzlich auf Schutzmaßnahmen verzichtet. Die Mutter sagte: „Wir sehen, dass das ein Unfall war. Aber er war von der Geschäftsführung kalkuliert.“ Für sie unbegreiflich: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Unternehmensleitung seien eingestellt worden, weil Sicherheitsmängel nicht im Zusammenhang mit dem Tod ihres Sohnes gestanden hätten. Ihr Rechtsanwalt urteilte dagegen: „Die Verhältnisse in der Firma sind haarsträubend. Jeder macht, was er will.“ Die Handhabung der Ladungssicherung sei ein Skandal. „Sie ist kausal für das, was passiert ist.“

Das Gericht entschied in Übereinstimmung mit dem Staatsanwalt, der Nebenklage und dem Angeklagten, das Verfahren wegen Geringfügigkeit der Schuld einzustellen. Allerdings muss der Heidgrabener eine Geldbuße von 1500 Euro an den Kinderschutzbund leisten.