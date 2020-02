Nach Test: Polizei hofft auf Bodycams

Für Gefahrenabwehr und Strafverfolgung: „Sehen Einsatz als sinnvoll an“

von Christin Lempfert

25. Februar 2020, 20:04 Uhr

Kiel | Elf Tage nachdem die Landespolizei ihr Bodycam-Pilotprojekt begonnen hatte, entstand die wohl erschreckendste Aufnahme: Aus dem vierten Stock eines Hauses in Elmschenhagen warf ein junger Mann (19) einer Polizistin (27) eine volle Halbliterflasche Bier in den Nacken.

Die Polizistin, die mit Kollegen zu einem Familienstreit gerufen worden war, trug eine Bodycam. „Man hörte den Aufprall der Flasche, die Beamtin ging zu Boden, drehte sich leicht und die Kamera zeigte das Entsetzen im Gesicht ihres Kollegen“, sagte Torge Stelck, Sprecher im Landespolizeiamt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Aufnahme, die den wuchtigen Aufschlag der Flasche fast physisch spürbar gemacht habe, sei der Täter zu einer hohen Jugendstrafe verurteilt worden.

Während des Pilotprojekts von Juni 2018 bis Juli 2019 wurden die 40 Test-Bodycams in 1830 Schichten genutzt. Zum Fazit sagte Stelck: „Wir sehen den Einsatz als sinnvoll an.“ Die Geräte, die von Beamten der Reviere Kiel und Lübeck sowie der Eutiner Einsatzhundertschaft getragen wurden, sind in 810 kritischen Situationen aktiviert worden. In 634 Fällen entschieden die Beamten, dass eine dauerhafte Speicherung nicht nötig ist, weshalb die Aufnahmen später automatisch gelöscht wurden. In 114 Fällen wurde das Material mit der Begründung Gefahrenabwehr gesichert, in 62 Fällen als Beweismittel zur Strafverfolgung. Drei von vier am Projekt beteiligte Polizisten stimmten laut Landespolizeiamt der Aussage zu, dass die Bodycam eine beweiskräftige Strafverfolgung gewährleiste. Rückmeldungen aus der Staatsanwaltschaft hätten zudem ergeben, dass einzelne als Beweismittel gesicherte Videosequenzen das Verhalten von Beschuldigten wirksam dokumentierten und damit Strafverfahren erleichterten.

Unklar ist nach dem Test geblieben, ob die Bodycams, die zum Beispiel Angreifern auf einem Monitor zeigen, dass sie gefilmt werden, Übergriffe auf Beamte verringern können. „Wir haben Rückmeldungen zu deeskalierenden Wirkungen, es gibt aber kein eindeutiges statistisches Ergebnis“, erklärte Stelck. Klar sei aber, wo Bodycams künftig taktisch am nützlichsten wären. „Haupteinsatzbereich sollte aus unserer Sicht überwiegend der Streifendienst sein.“

Wichtige Erkenntnisse seien auch in technischer Hinsicht gewonnen worden. So etwa bezüglich der Robustheit, der möglichst einfachen Bedienung auch mit Handschuhen sowie von Bildqualität und Sichtbereich. Die Erkenntnisse würden in die Beschaffung neuer Geräte einfließen, wenn die Polizei dafür grünes Licht bekomme, sagte Stelck. Noch gibt es keine Rechtsgrundlage. Sie soll mit der Änderung des Polizeigesetzes, die in Arbeit ist, erst geschaffen werden.