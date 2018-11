Nach 70 Jahren: Prozess gegen KZ-Wachmann

94-Jähriger muss sich seit gestern vor Gericht verantworten / Anklage lautet auf hundertfache Mordbeihilfe

von shz.de

06. November 2018, 20:11 Uhr

Mord und Mordbeihilfe verjähren nicht. So gibt es auch mehr als 70 Jahre nach Kriegsende noch Ermittlungen gegen mutmaßliche NS-Verbrecher. Einige wegweisende Gerichtsurteile haben der Strafverfolgung mutmaßlicher Nazi-Schergen in den letzten Jahren sogar einen Schub versetzt – die Zeit drängt.

Wegen hundertfacher Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof steht seit gestern ein heute 94-jähriger Mann aus Borken vor dem Landgericht Münster. Der Angeklagte soll als SS-Wachmann in dem deutschen Konzentrationslager bei Danzig von Juni 1942 bis September 1944 Dienst getan haben. Laut Anklage soll der Borkener mitbekommen haben, wie dort Häftlinge brutal umgebracht wurden.

„Stellen Sie sich eine Tötungsart vor, potenzieren Sie diese und Sie bekommen eine Vorstellung davon, wie die Nazis in den Konzentrationslagern getötet haben“, sagt der Dortmunder Oberstaatsanwalt Andreas Brendel vor Prozessauftakt. „Und Stutthof ist da keine Ausnahme.“ Brendel ist gemeinsam mit einem Team beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen zuständig für die Verfolgung von Nazi-Kriegsverbrechen. Er führt die Anklage gegen den hochbetagten Angeklagten aus dem Kreis Borken.

Nach Angaben der für die Aufklärung von NS-Verbrechen zuständigen Zentralen Stelle in Ludwigsburg starben bis Kriegsende 65 000 Menschen in Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen. Sie wurden in einer Gaskammer ermordet, mit Genickschüssen getötet oder vergiftet. Sie erfroren oder starben durch Mangelernährung, erschöpft durch die Zwangsarbeit oder miserable medizinische Versorgung. „Es gab in Stutthof Fleckfieberepidemien, da hat man die kranken Häftlinge in Baracken gesperrt und verrecken lassen“, schildert Brendel. Der Angeklagte soll als 18-Jähriger seinen Dienst als SS-Wachmann in dem KZ angetreten haben.

Dass ein Einzelner allein durch Mitarbeit in einem Vernichtungslager auch strafrechtliche Verantwortung für das Morden trägt, ist erst in jüngerer Vergangenheit in mehreren Gerichtsprozessen festgestellt worden: 2011 war Sobibor-Wachmann John Demjanjuk wegen Beihilfe zum Mord an 28 000 Juden zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Es folgten die Verurteilungen von Oskar Gröning, dem sogenannten „Buchhalter von Auschwitz“, und Reinhold Hanning, SS-Wachmann in Auschwitz. Alle drei sind inzwischen verstorben.

Es sind Meilensteine in der Rechtsgeschichte: Nicht mehr die konkrete Beteiligung an einzelnen Morden muss nachgewiesen werden. „Die Gerichte erkannten es als ausreichend für eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord an, wenn man durch seinen allgemeinen Dienst in dem Lager die Mordmaschinerie am Laufen gehalten hat“, sagt Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von Nazi-Verbrechen in Ludwigsburg. Im Fall Hanning sahen die Richter es zudem als erwiesen an, dass auch die verheerenden Lebensumstände bei Zwang zur Schwerstarbeit systematischen Mord bedeutet haben. „Daher kommen heute wieder mehr Beschuldigte in Betracht“, sagt Rommel.