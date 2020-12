My home is my office: Was bringt die Pauschale?

Fürs Arbeiten von zuhause gibt es pro Tag fünf Euro Steuervergütung – aber es fallen Kosten an.

Avatar_shz von Dieter Schulz

04. Dezember 2020, 20:04 Uhr

Kiel | Der Corona-Lockdown fördert die Heimarbeit. Laut einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom arbeitet mittlerweile jeder Zweite ganz oder zumindest teilweise im Homeoffice.

Das hat viele Vor- aber auch einige Nachteile. So können die Kosten für einen neuen Laptop, für Strom oder für Druckerpatronen schnell zur Belastung werden. Der Arbeitgeber muss die Kosten für die Hardware sowie für Büromöbel tragen.

Einen Anspruch auf die Erstattung der Nebenkosten gibt es nicht. Und freiwillige Zahlungen sind offenbar nicht üblich. So bestätigt die Investitionsbank Schleswig-Holstein, deren gut 1000 Mitarbeiter derzeit zu 80 Prozent im Homeoffice sind und unter anderem auch Anträge auf Corona-Hilfen bearbeiten, dass es keinen Ausgleich für Strom- und Heizkosten gibt. Auch nicht für Druckerpatronen, denn es würden kaum noch Akten ausgedruckt , und wenn doch, kommen die Mitarbeiter in die Bank.

Fünf Euro pro Tag im Homeoffice

Lange diskutierte die Politik, ob sie analog zur Pendlerpauschale auch eine Homeoffice–Pauschale einführen soll. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Mit einer Pauschale von fünf Euro pro Tag für bis zu 120 Tage im Jahr, also insgesamt 600 Euro, können die Heimarbeiter ihren Mehraufwand in der Steuererklärung geltend machen – auch wenn sie kein eigenes Arbeitszimmer vorhalten, sondern der Laptop auf dem Küchentisch steht.

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne)hatte sich von an Anfang an für solch eine Lösung stark gemacht: „Ich finde es angesichts der hohen Wirtschaftshilfen richtig, dass es auch für den privaten Bereich Entlastungen geben soll“ . Entscheidend sei , „dass an ein und demselben Tag nur entweder Homeoffice- oder Pendlerpauschale gewährt wird.“

Das Verbraucherportal Verivox hat nachgerechnet, um wieviel Geld es geht. Das Ergebnis: Bis zu 250 Euro zusätzliche Kosten müssen Heimarbeiter schultern. So setzten sich die Mehrkosten zusammen:

Stromverbrauch: 54 Euro pro Jahr fallen für einen Laptop mit Extra-Monitor und einem Stromverbrauch von durchschnittlich 180 Kilowattstunden an. Das macht 50 Cent pro Tag. Wird nur ein Laptop ohne extra Monitor genutzt, rechnet das Portal mit Kosten von 15 Cent pro Tag.

Heizkosten: Für das Beheizen des „Arbeitszimmers“ (20 Quadratmeter) zahlt der Mitarbeiter im Schnitt 12 Euro pro Monat, also 144 im Jahr.

Ladekosten fürs Handy: Der Stromverbrauch ist minimal. Veranschlagt werden weniger als ein Euro pro Jahr.

Licht: Auch die Beleuchtung schlägt sich in den Mehrkosten nieder. Durchschnittlich 16 Kilowattstunden Strom entsprechen knapp fünf Euro pro Jahr.

Mittagsessen: Statt Kantine ist zuhause kochen angesagt. Die Stromkosten dafür variieren stark, können sich aber auf etwa 165 Kilowattstunden aufaddieren – heißt jährlich 50 Euro extra.

Kaffee und Tee: Verivox geht in der Modellrechnung von zusätzlich 26 Kilowattstunden aus, die anfallen, weil man sich in der heimischen und nicht in der Büroküche versorgt. Das bedeutet knapp acht Euro pro Jahr.

Nur 250 Euro Mehraufwand und 600 Euro Steuerpauschale, das sieht nach einem guten Geschäft für Arbeitnehmer aus. Doch Vorsicht! Die Tücken des Steuerrechts machen die Pauschale zum mickrigen Trostpflaster, welches nicht einmal die Wunde abdeckt. Der Grund: Es gibt bereits seit Jahren einen Werbungskosten-Pauschalbetrag von 1000 Euro. Den erkennt das Finanzamt ohne Belege an. Die neue Homeoffice-Pauschale wird auf diesen Betrag angerechnet. Nur wer darüber hinaus weitere Kosten in Höhe von mindestens 400 Euro nachweisen kann, wird von der neuen Pauschale überhaupt profitieren. Soll sich die neue Pauschale voll auswirken, müssen die Zusatzkosten außerhalb des Homeoffice mindestens 1000 Euro betragen. Und das wirkt sich dann auch nur auf die Höhe des zu versteuernde Einkommens aus. Bei mittlerem Einkommen und einem Grenzsteuersatz von 40 Prozent macht das dann ein Steuerminus von 240 Euro.

Desillusionierend! Doch man kann es auch positiv sehen: Wer von zuhause arbeitet, spart sich den Weg zur Arbeit und gewinnt Zeit für die Familie oder Freunde . Und wer nicht in der Kantine oder beim Döner zu Mittag isst, sondern selbst kocht, lebt gesünder. Das ist durch Geld gar nicht aufzuwiegen.