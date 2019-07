Musikfest in Kahleby

von Tina Ludwig

30. Juli 2019, 18:56 Uhr

Schaalby | Am kommenden Wochenende findet zum vierten Mal das von Nuala McKenna gegründete Musikfest Kahleby statt. Zusammen mit ihrem Vater Kevin McKenna lädt sie wieder Musiker aus dem Familien- und Freundeskreis ein, um in ihrem Elternhaus in Kahleby zu musizieren. Das Ergebnis dieser Woche wird in der benachbarten Marienkirche präsentiert. Nuala McKenna ist seit 2019 Solocellistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und lebt mit ihrer Familie in Amsterdam.

Auf dem Programm des diesjährigen Musikfestes stehen Kammermusikwerke für Streicher und Klavier unter anderem von Mozart, Ravel, Fauré und Schumann. Die Musikerfreunde kommen aus Berlin und Holland. Die Konzerte in der Marienkirche beginnen am Freitag und Sonnabend jeweils um 18 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.