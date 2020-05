Museumsinsel öffnet am 12. Mai

Avatar_shz von Jan Wrege

05. Mai 2020, 13:41 Uhr

Berlin | Die staatlichen Museen Berlins bereiten die langsame Wiedereröffnung vor. Auf der Museumsinsel werden am 12. Mai zunächst die Alte Nationalgalerie, das Alte Museum und das Pergamon-Panorama erstmals seit dem 14. März wieder Besucher empfangen. Am Kulturforum öffnet die Gemäldesammlung und zeigt die Ausstellung „Pop on Paper“ mit Arbeiten von Warhol bis Lichtenstein. Für alle Besucher gilt Maskenpflicht, Tickets gibt es nur mit Zeitfenster, um Warteschlangen zu vermeiden.