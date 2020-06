Museum bleibt geschlossen

von Uta Habekost

21. Juni 2020, 15:53 Uhr

Kreis Pinneberg | „Die vom Land Schleswig-Holstein derzeit geforderten Hygiene-Vorgaben für Publikumsverkehr in Museen können aufgrund baulicher Voraussetzungen im Deutschen Baumschulmuseum nicht eingehalten werden“, informiert Heike Meyer-Schoppa vom Museums-Förderverein in einer Presseerklärung. Führungen und Veranstaltungen sind in dem Gebäude an der Halstenbeker Straße 29 in Pinneberg daher nicht möglich. Das Deutsche Baumschulmuseum bleibt auf jeden Fall bis Ende Juli geschlossen.