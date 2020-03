Mundschutz statt Matratzen und selbst gebastelte Sicherheitsausrüstung

von Margret Kiosz

27. März 2020, 17:35 Uhr

Kiel | Eigentlich werden in der Pinneberger Polsterei Kersten Matratzen oder Sitzecken für Yachten hergestellt. Weil Aufträge storniert werden und der Stoffnachschub aus China ins Stocken gerät, macht Inhaber Mischa Kersten aus der Not eine Tugend: „Wir stellen jetzt Mundschutzmasken her“, sagt er. Auf solche flexiblen Unternehmen setzen jetzt in der Corona-Krise Kliniken, Altenheime und mobile Pflegedienste alle Hoffnung.

Wie groß die Not ist, zeigt eines der vielen Do-it-yourself-Videos, in dem ein Oberarzt vormacht, wie er mit seinen Kollegen ein funktionierendes Gesichtsschild aus Laminatfolie und Dichtungsklebeband selbst herstellt.

Auch die Krankenhäuser klagen über Schwierigkeiten,

Schutzmaterial zu bekommen. „Persönliche Schutzausrüstung, sogenannte PSA, sind überall Mangelware“, sagte ein Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein mit Standorten in Kiel und Lübeck. Das Zuständige Sozialministerium ist sich der misslichen Lage bewusst: „Die Situation ist derzeit insgesamt und auch in Schleswig-Holstein aufgrund der weltweiten Lieferengpässe und Nachfrage schwierig.“

Froh ist man derzeit über jede Hilfe. So hat das Lübecker Unternehmen HASU Abbruch GmbH dem Uniklinikum 360 Atemschutzmasken und rund 150 Schutzanzüge bereitgestellt. Geschäftsführer Isa Hasu übergab die Spende vor dem Eingang der Kindernotaufnahme. „Jeder muss dort unterstützen, wo er unterstützen kann“, sagt Isa Hasu, der die Schutzkleidung eigentlich für Asbestarbeiten vorrätig hält. „Im Krankenhaus werden die Masken jetzt dringender gebraucht als in meinem Unternehmen.“ Das sieht die Pflegekammer genauso. „Das zur Verfügung stehende Schutzmaterial – insbesondere Schutzmasken und Desinfektionsmittel – muss jetzt dorthin, wo die gefährdeten Patientengruppen versorgt werden“, sagte Kammerchefin Patricia Drube in Neumünster.

Ein Praxisteam aus Geesthacht hat derweil kurzerhand zur Selbsthilfe gegriffen. Statt Patienten zu behandeln, haben der Chirurg Klaus Bibow und seine Mitarbeiterinnen gestern Schutzmasken genäht und Schutzvisiere gebastelt. „Für die Masken haben wir neue, aber nicht mehr verwendbare OP-Tücher verwendet“, sagte Bibow. Das Material für die Schutzvisiere stamme aus dem Baumarkt.

Zehn Masken und zehn Visiere hat das Praxisteam am ersten Tag fertiggestellt. „Am nächsten Freitag wollen wir die Aktion wiederholen“, sagte der Chirurg, der in Geesthacht eine Praxisklinik für ambulante und kurzstationäre Operationen betreibt. Die Masken seien nicht für den Schutz bei Operationen, sondern für den normalen Patientenkontakt gedacht, sagte Bibow. „Die Masken, die regelmäßig gewaschen werden, sollen den Patienten in erster Linie signalisieren: Haltet Abstand zu unserem und eurem eigenen Schutz.“