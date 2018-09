Müllkontrollen: Erste Biotonnen bleiben stehen

von Bernd Amsberg

24. September 2018, 13:12 Uhr

Der Kreis Pinneberg und die GAB (Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung) haben ernst gemacht: Mehrfach sind Tonnen mit Bioabfall nicht geleert worden, weil sich in ihnen Plastikreste befanden.

Da trotz etlicher Appelle immer noch in vielen Biotonnen Plastik entdeckt worden war, hatten Kreis und GAB vor gut zwei Wochen angekündigt, stichprobenartig Biotonnen vor der Leerung in Augenschein zu nehmen. Das ist umgesetzt worden. Mehr als 30 Tonnen blieben stehen. In ihnen entdeckten die Müll-Kontrolleure Plastikmüll.

Allerdings stehe die Aktion noch ganz am Anfang, so Marko Hoffmann vom Bürgerservice der Kreisverwaltung. Bislang wurden in den vergangenen zwei Wochen lediglich Biotonnen in Pinneberg, Halstenbek, Wedel, Tornesch und Barmstedt geleert. In Mehrfamilienhäusern seien noch gar keine Biotonnen kontrolliert worden, so Hoffmann. Doch auch dort soll der Inhalt in den kommenden Wochen geprüft werden.

Den Grund für die Aktion hatte GAB-Geschäftsführer Jens Ohde genannt: „Plastiktüten bilden immer noch den größten Störstoffanteil in den Biotonnen.“ Darunter leide zum einen die Qualität des bei der GAB erzeugten Komposts. Vor allem aber könne die Gesundheit der Menschen Schaden nehmen. „In Mikroplastik zerfallen, können Plastiktüten nicht mehr ausreichend aus dem fertigen Rohkompost gesiebt werden und landen so auf den Beeten und Äckern, werden ins Grundwasser gespült, gelangen ins Meer und damit unweigerlich in unserer Nahrungskette“, so Kreis und GAB.

Zu Irritationen, auch bei vielen Lesern unserer Zeitung, hat die Tatsache geführt, dass im Handel so genannte kompostierbare Plastiktüten angeboten werden. „Auch diese Tüten gehören nicht in den Biomüll“, sagt Hoffmann. Denn auch diese Plastiktüten würden innerhalb des Produktionsprozesses der GAB-Anlage nicht vollständig biologisch abgebaut.

Die Bürger, deren Biotonnen nicht geleert worden sind, bleiben nicht für alle Zeiten auf ihrem mit Plastik verunreinigten Bioabfall sitzen: Sie können die Plastikreste aus dem Abfall sammeln und die dann ordnungsgemäß befüllte Tonne beim nächsten Abholtermin erneut an die Straße stellen. „Wenn man das nicht will, gibt es die Möglichkeit der Sonderleerung. Die Tonne wird dann beim Restmüll mitgenommen“, so Hoffmann. Die Sonderleerung kostet 10,23 Euro.