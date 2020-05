Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Avatar_shz von Frank Albrecht

11. Mai 2020, 15:51 Uhr

Ratekau | Ein 76 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Ratekau im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Ein 46 Jahre alter Autofahrer habe nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad übersehen, teilte die Polizei gestern mit. Den Angaben zufolge war der 76-Jährige am Sonnabend auf der Landesstråaße 181 unterwegs, als der 46-Jährige ihm beim Einbiegen die Vorfahrt nahm. Der 76-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer, seine 44 Jahre alte Beifahrerin sowie die drei und sechs Jahre alten Kinder wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.