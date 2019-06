Motiviert für zwei Kampagnen

Tim Fischer/Fabian Graf kämpfen im 49er um die Qualifikation für Olympia / Weltklasse-Duo Peter Burling/Blair Tuke am Start

von Holger Petersen

26. Juni 2019, 10:54 Uhr

Kiel | Tim Fischer und Fabian Graf sehen aus, als wäre die „Muckibude“ für sie kein fremdes Territorium. Der Kraftraum gehört für die beiden 49er-Segler zum Ausklang eines langen Trainingstages. Kiel ist Wohnort und Heimatrevier – ein Leben für den Segelsport mit allen Facetten.

Das Nationalkader-Duo freut sich sehr auf die Kieler Woche , auch wenn der „Medienrummel manchmal ein bisschen viel sein kann.“ Aber die Kieler Woche bietet den Zeitungsjournalisten und Fernsehteams eine großes Angebot an Ablenkung: Im 49er und im 49erFX (Frauen) ist Weltklasse am Start. Allen voran das Dream-Team im 49er, Peter Burling und Blair Tuke. Die Namen der Neuseeländer tauchten erst zehn Tage vor Beginn der Wettfahrten in der Meldeliste auf. Das Orga-Team um Dirk Ramhorst geriet mächtig in Verzückung. Das „Kiwi“-Duo ist eine Klasse für sich. Silber in London, Gold in Rio, dazwischen alle vier WM-Titel. Und dann steigt Burling kurz um und gewinnt 2017 als jüngster Skipper aller Zeiten mit dem Emirates Team New Zealand den America’s Cup.

2016 kamen die Neuseeländer schon einmal nach Kiel - und gewannen. Sie waren die Nachfolger von Justus Schmidt und Max Böhme (Kiel), dem zweiten deutschen Team im Dreikampf um die Fahrkarte zu den Spielen im kommenden Jahr in Japan. Erik Heil und Thomas Plößel, die Bronzemedaillengewinner von 2016 in Rio sind aus Studiengründen in Kiel diesmal nicht dabei.

„Unsere Rolle in der Qualifikation für Olympia in Enoshima ist schwer einzuschätzen, weil uns noch die Erfahrung fehlt“, sagt Steuermann Fabian Graf. „Wir wissen, dass es ein langer Prozess sein kann, sich für die Spiele zu qualifizieren. Wir sind voll motiviert. Wir könnten auch bis 2024 weitermachen,“ sagt Fabian Graf. Das Duo hatte mit Platz drei bei der WM in Aarhus 2018 den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und damit für Deutschland den Nationenplatz für Japan gesichert. „Das war schon ein krasses Ding. Das muss man erstmal verarbeiten“, sagt Graf.

Ihren Auftakt haben Fischer/Graf schnell abgehakt. „Auf der Kreuz haben wir oft die falsche Seite gewählt. Aber wir sind immer wieder gut rangekommen“, kommentiert Tim Fischer die ersten Rennen ein wenig missmutig. „Wir haben schon auf dem Wasser die Fehler besprochen, und dann muss man den Tag auch abhaken.“ Platz 15, zwei Ränge dahinter die Kieler Justus Schmidt und Max Boehme. Okay, da ist noch Luft nach oben, was auch für die Superstars Burling/Tuke gilt, die als Vierte nach drei Rennen mit Platz neun schon einen dicken Streicher in der Liste haben.

Fischer und Graf haben ihren Tagesabschluss mit Essen und Nachbesprechung verbracht. Muckibude war nicht mehr, dafür wurde mit dem Fahrrad eine Runde ausgeradelt.

Bei den foilenden (Tragflügel) Mixed-Teams im Nacra 17 liegt das deutsche Team Paul Kohlhoff/Alica Stuhlhemmer nach drei Rennen (2 Pkt.) vor den italienischen Weltcup-Siegern Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (3). Johannes Polgar/Carolina Werner rangieren auf dem elften Rang (17).



Alle Ergebnisse: www.kieler-woche.de