Zum fünften Mal wird Ralf Stegner als Fraktionschef bestätigt – und bekommt eine neue Stellvertreterin

von shz.de

18. Juni 2019, 20:24 Uhr

Kiel | Die Uhrzeit passt dieses Mal nicht ins Bild. Es ist fünf nach 12 als gestern Mittag aus dem Fraktionssaal Beifall ertönt. Und da wissen die wartenden Journalisten: Ralf Stegner hat es geschafft. Wieder einmal. Der Fraktionschef hat 14 Ja-Stimmen auf sich vereinigen können, sechs Abgeordnete verweigern ihm die Gefolgschaft, einer enthält sich. Ein paar Minuten später kommt der 59-Jährige aus dem Saal, er wirkt weder erleichtert noch besonders missmutig – eher nüchtern. „Ich bin wiedergewählt worden, darüber freue ich mich“, sagt er lapidar. Und: „Die rauen Zeiten sind nicht für Schönwetter-Ergebnisse und nicht für Schönwetterführung – beides gibt es auch nicht.“

Im Vorfeld hatte es Gerüchte gegeben, dass Stegner trotz eines fehlenden Gegenkandidaten möglicherweise nicht im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von elf Stimmen würde erzielen können. Doch am Ende triumphiert der 59-Jährige zum sechsten Mal bei einer Wahl zum Fraktionschef und sagt, dass es eine „sehr harmonische Fraktionssitzung“ gewesen sei. „Ich habe schon bessere, aber auch schlechtere Ergebnisse bekommen. Für mich ist das Ansporn und Arbeitsauftrag.“ Er sei jedenfalls „motiviert bis in die Haarspitzen“. Es gelte, die Partei wieder in die Lage zu versetzen, in Schleswig-Holstein 2022 wieder eine gute Chance zu haben, das Land zu führen. Die SPD müsse aus den miesen Umfragewerten herausgeführt werden, um sie wieder mehrheitsfähig zu machen. „Ich möchte jedenfalls nicht der Generation angehören, die das für die SPD versemmelt“, sagt Stegner.

Künftig hat er mit Beate Raudies eine neue Stellvertreterin in der Fraktion, die den Platz der neuen Parteichefin Serpil Midyatli einnimmt, die nicht wieder kandidierte. „Ich möchte zeigen, dass die Jamaika-Regierung viele Egoismen bedient. Dieses Land hat eine andere Regierung verdient“, sagt Raudies kurz nach ihrer Wahl.

Die Fraktion hatte dafür extra den Wahlmodus geändert und eine Liste aller Kandidaten für den Posten der drei Stellvertreter aufgestellt. Dabei setzte sich Raudies gegen Kai Dolgner und Heiner Dunckel durch, Stegners bisherige Stellvertreter Birte Pauls und Martin Habersaat wurden wiedergewählt. Dolgner verzichtete daraufhin auf eine erneute Kandidatur als Vorsitzender des Arbeitskreises Inneres. Birgit Herdejürgen bleibt Parlamentarische Geschäftsführerin. „Es ist gut für die Nord-SPD, dass trotz schwieriger Zeiten so viele Genossinnen und Genossen in führender Position Verantwortung übernehmen wollen – fünf Bewerber auf drei Stellvertreterplätze sind ein starkes Zeichen“, sagt die Landesvorsitzende Serpil Midyatli, die nun im Team politische Inhalte voranbringen will.

Und Stegner? Der will die Fraktion weiter mit „Entschlossenheit und Kraft als seriöse Alternative zur Regierung“ führen. Ob er das bis zum Ende seiner Wahlperiode im Jahr 2022 machen wird, bleibt vorerst unklar. Denn ein Jahr zuvor stehen Bundestagswahlen an – eine Kandidatur Stegners schließen prominente Sozialdemokraten nicht aus.