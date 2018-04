Mord im U-Boot: Lebenslang für Erfinder Madsen

von shz.de

25. April 2018, 18:11 Uhr

Der Erfinder Peter Madsen ist in Dänemark zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht hält ihn für einen besonders brutalen Mörder und Sexualverbrecher, der die schwedische Journalistin Kim Wall an Bord seines selbstgebauten U-Bootes „Nautilus“ brutal gefoltert und getötet hat. Danach – diesen Teil hatte Madsen zugegeben – zerteilte er die Leiche der 30-Jährigen und warf sie ins Meer. Das Urteil will der 47-Jährige nicht akzeptieren, er will in Berufung gehen. Panorama