Mofafahrer zwei Mal erwischt

Avatar_shz von Klaus Plath

12. Januar 2020, 15:23 Uhr

Uetersen/Tornesch | Ein 55 Jahre alter Tornescher muss wegen einer nächtlichen Alkoholfahrt mit zwei Anzeigen rechnen. Der Mofafahrer war am Sonnabend gegen 23.30 Uhr in der Wittstocker Straße in Tornesch in eine Polizeikontrolle geraten. Der Besatzung eines Streifenwagens war seine Fahrweise aufgefallen. Das teilte ein Polizeisprecher gestern mit. Demnach schwankte er deutlich, als er von seinem Zweirad stieg. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholgehalt von 1,16 Promille. Als die Beamten ihn auf die Polizeiwache in Uetersen mitnehmen wollten, lehnte er dies mit den Worten, er komme gerade von dort, ab. Wie sich herausstellte, war er kurz vorher schon von einer anderen Streifenwagenbesatzung überprüft und aufgefordert worden, sein Mofa stehen zu lassen. Daran hatte er sich offenbar nicht gehalten.