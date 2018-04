Möge die Kraft mit ihnen sein

von Michael Lemm

27. April 2018, 15:10 Uhr

Mit Kampfnamen ist das so eine Sache. Bei dieser aus dem amerikanischen Sport herübergeschwappten Marotte machen Teams oder auch Solisten furchteinflößende Anleihen bei der Tierwelt, um den Gegner schon mal im Eigennamen ganz schwer zu beeindrucken. Selbst ohne vertiefte fremdsprachliche Kenntnisse sind dabei „Grizzlys“, „Lions“, „Alligators“, „Bulls“ oder auch „Tigers“ eindeutig als aggressiv-dominant zu identifizieren.

Wecken soll das Ganze zweierlei – Angst beim Gegner und das Gefühl von Stärke bei sich selbst. In der Funktion erinnert diese Praxis an den indianischen Totemglauben: Möge die Kraft des Totem-Tieres auf mich selbst übergehen.

Die Geschichte kann jedoch auch unfreiwillig putzig werden. So bezeichnen sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Holstein Kiel/Kronshagen als Krabben. Hat da denn keiner vorher nachgedacht ? Gepulte Krabben sind doch eine Delikatesse, die vernascht man gern mal eben so. Genau so haben es die Herzhornerinnen mit den Kieler Damen gemacht – mit Ankündigung als Serviervorschlag auf der eigenen Homepage. Manchmal macht das Totemtier einfach seinen Job nicht: Die Raubmöwen des TSV Travemünde stiegen sang- und klanglos aus der 3. Handball-Liga der Frauen ab.