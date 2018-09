Moderne Mitgliederwerbung

Feuerwehrmitglied Kai Rudow hat für die Einsatzkräfte einen Hochglanzflyer erstellt / Viele Stunden ehrenamtlicher Einsatz

von Philipp Dickersbach

20. September 2018, 16:05 Uhr

Sie seilen sich von einem Hochhaus ab, bekämpfen eine Feuersbrunst und sichern eine Hochspannungsleitung über Bahnschienen. Auf mehreren Hochglanzaufnahmen sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch in besonderen Situationen zu sehen. Doch so spektakulär einzelne Einsätze der Retter auch sein mögen, diese Aufnahmen sind nur gestellt. Allerdings mit einem ernsten Hintergrund: Sie dienen der Mitgliederwerbung und sind Teil eines Flyers, der vor kurzem in einer Auflage von 2000 Stück erschienen ist.

„Wir sind gut aufgestellt, gar keine Frage“, sagt Kai Rudow, Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch. Und dennoch: „Mehr ist immer besser.“ Insbesondere beim Thema Tagesverfügbarkeit von Rettungskräften. Und so hat sich der 41-Jährige Gedanken gemacht, wie die Truppe weitere Mitglieder gewinnen könnte. Getreu dem Motto „nicht nur reden, sondern auch machen“ wurde Rudow aktiv, fertigte handschriftliche Skizzen und erste Zeichnungen an. Ziel: Ein professionell erstellter Flyer, der die Betrachter neugierig auf die Feuerwehr macht. Problem: Es stand nicht viel Geld zur Verfügung. Deswegen sprach der 41-Jährige Winfried Meininghaus an, seines Zeichens Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Tornesch und nebenbei ambitionierter Hobbyfotograf. Ein Glücksgriff, wie sich zeigen sollte, denn Meininghaus sei mit vollem Einsatz dabei gewesen, so Rudow. „Ich möchte gar nicht wissen, wieviele Stunden er beschäftigt war“, blickt der Feuerwehrmann zurück.



16 Feuerwehrleute als Darsteller





Die Bilder wurden im Frühjahr in der Wache in Ahrenlohe geschossen. Rudow hatte die Ideen zu den Motiven, die 16 Darsteller − allesamt Tornescher Feuerwehrmitglieder − durften sie umsetzen. Sie mussten sich dabei in die jeweiligen Situationen hineinversetzen, denn die zum Teil dramatisch wirkenden Hintergründe wurden erst im Nachhinein in die Bilder montiert. Unterstützung erhielt Rudow dabei auch von einer lokalen Werbeagentur.

Planung, Organisation, Korrekturen, viele ehrenamtliche Stunden haben Rudow und seine Mitstreiter in das Projekt investiert. Das Ergebnis können die Tornescher seit ein paar Wochen betrachten. Die ersten Exemplare wurden bereits in der Stadt verteilt, unter anderem während eines Aktionstags auf dem Bahnhofsvorplatz. Ziel sei nun, dass die Flyer Teil der Willkommenstüte der Stadt Tornesch für Neubürger werden. 118 aktive Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Tornesch derzeit. Hinzu kommen die Ehrenabteilung und die Jugendfeuerwehr. Brennt es, ist ein Baum auf die Straße gestürzt oder müssen Unfallopfer aus ihren Fahrzeugen befreit werden, sind die Retter zur Stelle. Nicht immer so spektakulär wie auf den Fotos im Flyer, aber stets zum Wohl der Allgemeinheit.