Modellbauer laden zur Maifahrt ein

Veranstaltung am 1. Mai im Rosarium

von Klaus Plath

26. April 2018, 16:05 Uhr

Sie sind beliebt bei Jung und Alt, die Schiffsmodellbauer, die ihre Boote regelmäßig im Mühlenteich zu Wasser lassen und sie dann über das Gewässer inmitten des Uetersener Rosariums steuern. Am Dienstag, 1. Mai, sind sie wieder zu Gast, die Skipper. Segelschiffe sind zu sehen, Schlepper, Frachter und auch Kreuzfahrtschiffe. Alle wurden liebevoll in filigraner Handarbeit zusammengebaut. Jung und Alt werden herzlich eingeladen, von 10 Uhr an dabei zu sein. Neben dem Uetersener Club beteiligen sich auch Vereine aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. 60 bis 80 Boote sind an Land zu bestaunen und werden − wetterabhängig − auch fahren.

Kinder und Jugendliche können am 1. Mai auch selbst Kapitän sein und ein Boot steuern. Mit dabei sind nämlich, informiert Claus-Peter Jäger (Foto), Vorsitzender des Schiffsmodellbau Clubs Uetersen und der IG Schiffsmodellbau Elmshorn, die Jugendboote aus Drochtersen. Die Teilnahme ist kostenlos möglich.

Während des gesamten „Maikäferschaufahrens“, das gegen 16 Uhr beendet wird, bietet das Team vom Parkhotel Rosarium ein Catering an. Unter anderem werden Kaffee und Kuchen auf der Terrasse angeboten. „Fragen zu Modellen und Technik werden gerne von uns beantwortet“, so Jäger, der sich auf viele Besucher freut.



Flohmarkt am Sonntag





Gäste sind auch am Sonntag, 29. April, herzlich willkommen. Dann wird zu einem Modellbauflohmarkt eingeladen, der um 10 Uhr in der Kleinen Stadthalle an der Berliner Straße beginnt. Bis um 17 Uhr haben interessierte Modellbauer und solche, die es werden wollen, Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen und auch mit den Standbetreibern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.