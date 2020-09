Mittendrin im Rennen um die Meisterrunde

Avatar_shz von

20. September 2020, 19:31 Uhr

Kiel | Zufrieden, aber völlig abgekämpft machten sich die Oberliga-Fußballerinnen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm gestern Nachmittag auf den Heimweg. Die Mannschaft von Petra Christiansen hatte das Spiel beim FC Kilia Kiel nach einem 1:2-Pausenrückstand noch mit 4:2 gewonnen und dem Erfolgsdruck standgehalten. Durch den Sieg beim Schlusslicht der Nord-Staffel hat Frisia gute Aussichten auf die Qualifikation für die Meisterrunde. „Wir haben es gepackt, das ist das wichtigste“, sagte Christiansen, die ihrer Mannschaft einen „Wahnsinnskampf“ attestierte.

Die Kielerinnen überrumpelten ihre jungen Gäste aus Nordfriesland mit aggressivem Pressing. „Die sind um ihr Leben gerannt in den ersten 20 Minuten“, staunte Christiansen. Frisia geriet ordentlich ins Schwimmen, zumal das 1:0 aus der 2. Minute von Rieke Appel für Verunsicherung gesorgt hatte. Mit zunehmender Dauer zahlte sich die spielerische Überlegenheit aus, vor allem über die Außenbahnen war Frisia gefährlich. Kristina Wolf (11.) glich aus, aber Appel schoss Kiel erneut nach vorne. „Nach der Halbzeit wurde es etwas ruhiger, wir haben besser gestanden“, so Christiansen. Lisa Christiansen (51.) und Mara Neumann (56.) drehten das Spiel, in der Nachspielzeit machte Amelie Hess alles klar. Nach dem Schlusspfiff waren die Gedanken schnell beim nächsten „Endspiel“ am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei Stern Flensburg.



SV Frisia 03: Gross – Ebsen, Engel (46. Henningsen), Pauls, Wolf, Hess, Christiansen, Aileen Tobiesen, Ruppertz (43. Kuevi), Neumann, Rose (46. Steensen, 86. Stückmark)