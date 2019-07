Mittelmaß wäre Erfolg für den FC St. Pauli

von Oleg Strebos

27. Juli 2019, 10:53 Uhr

Hamburg | Immerhin, Rang sechs. Allerdings nur bei den verkauften Dauerkarten, da nimmt der FC St. Pauli mit 15 000 Saisontickets eine vordere Position ein. Sportlich dagegen sieht es nicht so positiv aus. Während die Konkurrenz aufgerüstet hat, nehmen sich die Transferaktivitäten des Kiezclubs bislang bescheiden aus. Vier externe Zugänge mit nicht gerade klangvollen Namen, dazu der von Werder Bremen nach einer Ausleihe fest verpflichtete Luca Zander – da ist noch Luft nach oben.

Besonders im Angriff hakt’s. Sami Allagui, Jan-Marc Schneider und Alex Meier sind weg, Henk Veerman ist noch länger verletzt. Einzige Spitze ist der Grieche Dimitrios Diamantakos, der in der Vorbereitung zuverlässig traf. Was, wenn sich der 26-Jährige verletzt? Am Donnerstag wurde der Schwede Viktor Gyökeres (21) vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion ausgeliehen. In den anderen Mannschaftsteilen sind die Hamburger ordentlich, aber nicht überragend, besetzt. Auch, weil gleich mehrere Profis noch lange verletzt fehlen. Positiv: Junge Spieler wie der Elmshorner Finn Ole Becker (19) oder Flügelflitzer Christian Conteh (19) sind Startelfkandidaten, Trainer Jos Luhukay (Foto/imago images) baut auf die Youngster. Der 56-jährige Niederländer, der im April Markus Kauczinski ablöste, konnte die Talfahrt der Rückserie 2018/19 nicht stoppen. Spielte der Kiezclub in der Hinserie noch überdurchschnittlich (längst nicht immer gut, aber erfolgreich), war die zweite Saisonhälfte richtig schlecht. Tiefpunkt war das 0:4 im Derby gegen den HSV. Dass St. Pauli bis zum Ende noch Aufstiegschancen hatte, war nicht der eigenen Stärke, sondern der Schwäche der Konkurrenten geschuldet.

„Wir holen noch Spieler“, erklärte Präsident Oke Göttlich jüngst und versuchte, die Gemüter zu beruhigen. Qualität von außen wird nötig sein, will St. Pauli nicht in die Abstiegszone rutschen – mehr als ein solider Mittelfeldplatz ist auch bei optimalem Verlauf nicht drin.

Es wäre an der Zeit, dass der Verein mal wieder sportlich Schlagzeilen macht – für die sorgt er zuverlässig nur außerhalb des Platzes, wie zuletzt mit der Ankündigung, Anteile des Stadions an die Fans zu verkaufen.