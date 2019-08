Mittel-Maß, Problem-Club, Sach-Verstand

von Jürgen Muhl

19. August 2019, 11:29 Uhr

Unterhaltung: Ja, die wird geboten in der Bundesliga. Dafür sorgen schon die beiden Topclubs, der FC Bayern und Borussia Dortmund. Nach dem 1. Spieltag liegt der BVB in Führung, und die Münchner beginnen die Saison mit einer Position im Mittelfeld. Das wird nicht so bleiben, ganz sicher nicht. Die Bayern werden aufschließen zum Konkurrenten aus dem Westen. Wer dann am Ende die Nase vorn hat, das steht noch in den Sternen.

Die Borussen haben kräftig ins Personal investiert. Was die Strategen des Rekordmeisters nicht ruhig schlafen lässt. Auf die Verletzung von Leroy Sane reagieren die Bayern mit einem Ausleihgeschäft: Vom FC Barcelona kommt Philippe Coutinho, der von der Boulevardpresse in den siebten Himmel gehoben wird. Als würde der Brasilianer von einem anderen Stern – mit Zwischenlandung in Barcelona – ins Paradies nach München kommen.

Die ganze Bundesliga dürfe sich auf Coutinho freuen, lässt Bayern-Trainer Niko Kovac die Republik wissen. Also, vielen Dank FC Bayern für diesen Himmels-Transfer, der die Qualität der Bundesliga auf einen Schlag um 1000 Prozent erhöht, glaubt man den Prognosen von Wackelkandidat Kovac.

Und sonst? Neben den Bayern und Dortmund? Vielleicht Leverkusen, vielleicht Leipzig? Oder die Hertha? Etwa Schalke? Wohl eher nicht. Mittelmaß. Es ist eine Saison der namenlosen Clubs. Paderborn, Augsburg, Union Berlin oder Mainz. Enttäuscht hat Werder Bremen zum Auftakt – Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf. Das hatte man sich an der Weser anders vorgestellt. Ganz anders.

Nebenschauplätze: Auf Schalke geht es mehr um die Entgleisung von Clubboss Clemens Tönnies als um Tore und Punkte. Nimmt man die Reaktionen aus dem Vereinsumfeld als Maßstab, hat Tönnies nicht viele Freunde im Lager des Revierclubs. Inzwischen mag der Unternehmer seine zahlreichen guten Taten, dazu zählen auch Geldspritzen in zweistelliger Millionenhöhe, bedauern. Wenn die Leute der gleichen Farbe sich auf die andere Seite werfen, könnte die Konsequenz eines Rückzugs der richtige Schritt sein.

Dann hätte Schalke ein noch größeres Problem als auf dem Spielfeld. Dort geht es auch mit dem so hochgelobten Trainer David Wagner offenbar nicht recht voran.

Durchatmen: Erleichterung bei Holstein Kiel nach dem schwer erkämpften Sieg über einen starken Karlsruher SC. Damit hat die neu zusammen gestellte Mannschaft den Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft. Zeitweise trumpfte Holstein richtig auf, spielte guten Kombinationsfußball und legte einen erstaunlichen Einsatzwillen an den Tag. In dieser Verfassung wird Kiel nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.

Sehr zur Freude auch der politischen Spitze im Land. Ministerpräsident Daniel Günther und sein Wirtschaftsexperte Hans-Jörn Arp, dazu FDP-Ikone Wolfgang Kubicki, prophezeiten bereits in der Halbzeitpause einen Kieler Sieg. Fußballerischer Sachverstand in der Politik. Der mag in Kiel ausgeprägter sein als in Berlin.