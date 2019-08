Mit viel Einsatz zum Klassenerhalt

Handball-Oberliga der Frauen: Bredstedter TSV hat in Björn Schlichting schnell Ersatz für Ralf Johannsen auf der Trainerbank gefunden

29. August 2019, 14:28 Uhr

Bredstedt | Für die Handballerinnen des Bredstedter TSV begann die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Oberliga alles andere als optimal. Trainer Ralf Johannsen, der als Nachfolger von Kalli Thiesen vorgesehen war, trat aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Die Verantwortlichen des BTSV konnten diese Lücke aber sehr schnell schließen. Mit Björn Schlichting leitet nun ein Bredstedter Urgestein die Geschicke der „Bredis“.

„Nach einem Gespräch mit Arne Kinsky und einem Wochenende Bedenkzeit habe ich mich dazu entschlossen, das Traineramt zu übernehmen“, freut sich Schlichting auf die neue Aufgabe. Und die wird Trainer und Mannschaft einiges abverlangen. In der abgelaufenen Saison belegte das Team nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger in einem starken Endspurt noch Platz sechs.

Eine ähnlich gute Platzierung auch in der neuen Spielzeit zu erreichen, wird deutlich schwerer. Das sieht auch der neue Coach so. „Durch die kurzfristige Übernahme der Mannschaft war eine optimale Vorbereitung kaum möglich. Aber wir haben das Beste daraus gemacht,“ stellt Schlichting das Engagement seiner Mannschaft heraus.

Seine Hauptaufgabe sieht er darin, sein junges Team weiterzuentwickeln. Gerade in den Bereichen Abwehrarbeit und Tempospiel sieht der Coach noch Potenzial. Geduld, Fleiß und Beharrlichkeit – darauf kommt es Schlichting an. Alles Attribute, die ihn selbst als Spieler ausgezeichnet haben. Dabei setzt er auch auf die erfahrene Meike Schmidt, sie soll die junge Garde führen. „Meike ist ganz wichtig für das Team. Ihre Erfahrung und ihr Kampfgeist sind unverzichtbar für die junge Truppe.“

Trotz der kurzen Zeit, die Schlichting mit seinem Team für die Vorbereitung zur Verfügung hatte, sieht er seine Mannschaft für den Saisonstart gewappnet. „Natürlich wird es für uns in dieser Saison in erster Linie um den Klassenerhalt gehen. Alles andere wäre eine Überraschung. Wir haben in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet und werden die Saison mit hohem Engagement angehen und am Ende auch unser Ziel erreichen,“ zeigt der Trainer sich optimistisch. Ihm ist aber auch bewusst, dass es Rückschläge zu verarbeiten geben wird. „Auch solche Situationen werden wir mit der nötigen Ruhe meistern.“

Saisonstart für die Bredis ist am Sonntag (16 Uhr) beim TSV Ellerbek, wo beim letzten Gastspiel ein 33:29-Sieg glückte. Ein ähnliches Ergebnis wäre Schlichting willkommen, aber: „Das Ellerbeker Team ist mit dem der vergangenen Saison nicht mehr vergleichbar. Sie haben sich gut verstärkt und wollen im oberen Drittel mitspielen. Das wird ein ganz schwerer Auftakt.“ Defensivstärke, Geduld im Angriff und vor allem einfache Gegenstoßtore verhindern – das könnten für den BTSV-Trainer die Mittel zum Erfolg sein. In Ellerbek steht der komplette Kader zur Verfügung.



Tor: Sarah Andresen, Johanna Tüx

Außen: Sabrina Klusmeier, Emma Tüx, Mara Dethlefsen, Lale Cosmos

Rückraum: Anna Köster, Sina Köster, Lene Andresen, Kristin Hultzsch, Maike Giencke, Meike Schmidt, Godja Baudewig

Kreis: Gesa Görtzen, Levke Petersen

Trainer: Björn Schlichting