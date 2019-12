Mit Spenden zum Graffiti-Kursus

Avatar_shz von Ina Reinhart

19. Dezember 2019, 16:25 Uhr

Ahrensburg | „Wir haben 200,53 Euro mit unseren kleinen Kunstwerken eingenommen!“, freut sich Olivia Zoyke. „Damit sind wir unserem Ziel, einem Graffiti-Kurs im Frühjahr 2020, deutlich näher gekommen.“ Der Weihnachtliche Abend an der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten in Ahrensburg erwies sich als voller Erfolg für die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtunterrichts (WPU) Gestalten 9. Insgesamt hatte der Kurs 95 selbstgebastelte Lesezeichen und 103 Postkarten für den Verkauf vorbereitet. Denn den Workshop, in dem sie lernen wollen, wie sie ihre Schule mit Graffiti verschönern können, müssen sie selbst irgendwie finanzieren. Dafür wurden sie kreativ.

Jeder Käufer durfte selbst bestimmen, wieviel die kleinen Kunstwerke Wert sind und so erzielten die Schüler Verkaufspreise zwischen 50 Cent und 25 Euro. „Am Ende haben wir zwar nur knapp die Hälfte unserer Kunstwerke verkauft. Doch im Durchschnitt haben wir 2,75 Euro für jedes Lesezeichen oder jede Postkarte bekommen!“, ergänzt Laura Hoffman.