Mit Kraftakt an die Spitze

THW Kiel müht sich gegen GWD Minden zum 29:27-Pflichtsieg und verdrängt Flensburg vom ersten Tabellenplatz

von Holger Loose

08. Dezember 2019, 13:08 Uhr

Kiel | Der THW Kiel und GWD Minden haben schon viele Schlachten geschlagen. Das 77. Bundesligaspiel der beiden Gründungsmitglieder gehört definitiv dazu. Die Zebras siegten gestern Nachmittag mit 29:27 (14:12) und sprangen erstmals seit fast drei Jahren wieder an die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga. „Das war unser Ziel für den Dezember. Das macht uns stolz. Dass wir das jetzt schon geschafft haben, obwohl wir zwei Spiele weniger haben. Jetzt wollen wir da oben bleiben“, frohlockte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Die Kieler Fans schwebten schon vor dem Anpfiff in Glückseligkeit. Ihr „Liebling“ Rune Dahmke verlängerte den Vertrag und wurde mit Sprechchören gefeiert (siehe unten stehenden Info-Text). Der Linksaußen nahm zunächst auf der Bank Platz und musste mit ansehen, dass sein Team überhaupt nicht wie gewünscht in Fahrt kam. Das lag zum einen an der wieder einmal schwachen eigenen Chancenverwertung und zum anderen an der Härte der Gäste in der Abwehr. Minden hat wie zuletzt sehr aggressiv gespielt und seinen Gastgeber mit der Präsenz vor eine große Aufgabe gestellt. Der THW antwortete mit der Gewalt der schnellen Abschlüsse, scheiterte aber ein ums andere Mal an Malte Semisch im GWD-Tor oder tappte in die Gegenstoßfalle. Die Folge: Minden zog nach dem 4:3 (10.) auf 10:7 (19.) davon. THW-Coach Filip Jicha wechselte die Abwehrsysteme und brachte Niklas Landin für den bis dahin glücklosen Dario Quenstedt im Tor. Der Däne lief gleich heiß, entschärfte mehrere freie Bälle. und Nikola Bilyk erzielte beim 13:12 (26.) die erste Führung für Kiel, die Hendrik Pekeler kurz darauf noch ausbaute. „Wir waren sehr froh, zwei Tore Vorsprung mit in die Kabine zu nehmen“, sagte Jiacha.

Nach dem Seitenwechsel blieb der THW tonangebend. Lediglich die zweite Welle und die Deckungshärte der Mindener schmeckte den Zebras nicht. „Wir haben ein intensives Spiel gesehen mit vielen Zweikämpfen. Vor allem am Kreis wurde mit allerhöchstem Einsatz gerungen“, kommentierte Gäste-Trainer Frank Carstens. Sein Team hielt den Anschluss bis zum 20:21 (43.), ehe die Kieler mit Treffern von Pekeler (2), Steffen Weinhold, Miha Zarabec und Dahmke auf 26:21 (51.) davonzogen.

Hitzig wurde die Partie nach einem Zweikampf zwischen Kiels Patrick Wiencek und Lucas Meister (27:24/56.). Es folgte eine Rudelbildung, wie es sie eigentlich nur beim Fußball gibt. Beide Spieler erhielten eine Zeitstrafe vom Schiedsrichtergespann Colin Hartmann/Stefan Schneider. Das Duo, das in der 24. Saison in der Bundesliga pfeift, ließ diesmal viel zu viel durchgehen. Jicha ließ sich manchmal nur mit Mühe von Szilagyi zurückhalten. Er wünscht sich, dass insbesondere seine Kreisläufer Wiencek und Pekeler mehr geschützt werden.

THW Kiel: N. Landin (15.- 60., 13/1 Paraden), Quenstedt (1.-15., 2 Paraden); Duvnjak (3), Reinkind (4), M. Landin (3), Weinhold (1), Wiencek, Ekberg (4/3), Rahmel, Dahmke (1), Zarabec (2), Horak, Bilyk (3), Pekeler (6), Nilsson (2)

GWD Minden: Christensen, Semisch (1.- 60., 14 Paraden); Meister (1), Nowatzki (1), Ritterbach, Savvas (3/1), Rambo (n.e.), Korte (1), Padshyvalau (3), Strakeljahn, Pusica, Gullerud (2), Michalczik (7/2), Staar, Reißky (3), Gulliksen (6); Trainer: Carstens

Schiedsrichter: Hartmann / Schneider (Magdeburg/Barleben)

Siebenmeter: 4:4

Zeitstrafen: 2:5

Zuschauer: 10 280