Mit Fanny im Rinderstall

Tubist Andreas Martin Hofmeir und Violinist Benjamin Schmid geben außergewöhnliches Konzert in Haseldorf

von shz.de

19. August 2019, 16:00 Uhr

Haseldorf | Barfuss, bodenständig, begabt: Der Tubist Andreas Martin Hofmeir ist ein kerniger Typ. Mit viel Talent. Seit vielen Jahren erobert der Österreicher die Konzertbühnen und bekommt einen Musikpreis nach dem anderen. Als Partner für seine „Fanny“, wie Hofmeir seine Tuba nennt, sucht er sich immer wieder ungewöhnliche musikalische Partner aus. So gründete er mit dem Harfenisten Andreas Mildner ein Duo. Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals ist er diesmal mit seinem Landsmann, dem Geiger Benjamin Schmid, in den Haseldorfer Rinderstall gekommen. Eine musikalische Kombination, die nur auf den ersten Blick harmonischer scheint als mit der Außenseiterin Harfe.

Sieht man genauer hin, werden die Unterschiede deutlich: die eine zu tief, die andere zu hoch, die eine zu laut, die andere zu leise. Aber Hofmeir ist nun mal Hofmeir. Er schafft es auch an diesem Abend wieder, seine vorlaute Tuba im Zaum zu halten, entlockt ihr harmonische, sogar romantische Töne. Er spielt dieses bauchige Instrument eben wie kein anderer. Sein Blick auf die Tuba ist immer mit einem Augenzwinkern verbunden: „Tubist wird man, weil man für ein anspruchsvolles Instrument einfach keinen Ehrgeiz hat“, gibt er selbstironisch Auskunft.

Präsentiert haben die Musiker, die in der Musikszene „Beni Schmid“ und „Hanse“ genannt werden, neben Originalwerken von Jörg Duda auch umgeschriebene Stücke: „Wer Tuba lernt, wird das kennen – es gibt ja kaum ein Repertoire“, erklärt Hofmeir. Er arbeite daran, das zu ändern und habe zwei Dutzend Werke bei Duda in Auftrag gegeben.

Herrlich schräg vorgetragen wurde das humorvolle „Concertino vom Lande“, komponiert vom Niederösterreicher Christof Dienz: „Das Werk könnte auch hier in Haseldorf entstanden sein“, mutmaßt Hofmeir vorweg. Der musikalische Dreiteiler erzählt von einem Tag auf dem Land, Titel: „Der wankende Traktorfahrer“, „Am Abend dann“ und „Beim Fernsehen“.

Heike Arbinger aus Hamburg und Hildegard Hassepaß aus Heide, seit 50 Jahren befreundet, haben sich in Heist eingemietet. Und am Donnerstagabend köstlich amüsiert. Die beiden sind langjährige Gäste beim Schleswig-Holstein Musik Festival und Hofmeir-Fans. „Er spielt so gut und erzählt zwischendurch amüsante Geschichten. Toll. Aber der Herr Schmid ist auch großartig“, finden die beiden.

Die Großartigkeit des Herrn Schmid kam wegen der starken Rede- und Bühnenpräsenz des Herrn Hofmeir erst nach einiger Zeit zur Geltung. Aber dann mit Wucht. Schmid erwies sich für Hofmeir als kongenialer Partner. Auch wenn er seine Schuhe anlässt, während Hofmeir traditionell barfuss auftritt: „Ich hab‘ irgendwann mal meine schwarzen Konzertschuhe vergessen. Mit Turnschuhen wollte ich nicht auf die Bühne. Seitdem gehe ich ohne“, erklärt er.

Mit einer „Sitz-Samba“ von Hofmeir ging der Abend zu Klängen von Latin Lover (Joao Bosco) zuende. Aus dem Publikum waren Bravo- und Da-Capo-Rufe zu hören. Das anhaltende Klatschen im voll besetzten Rinderstall veranlasste die Musiker zu zwei Zugaben. Was soll man lange drumherum reden: Beni Schmid und Hanse haben’s gerockt.