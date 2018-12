Mit drei Wörtern zu jedem Ort der Welt

Über eine App kann jeder Quadratmeter der Erde mit drei Begriffen benannt und gefunden werden. Milliarden Menschen erhalten so erstmals eine Adresse.

von shz.de

29. Dezember 2018, 16:49 Uhr

Eine geniale Idee revolutioniert das Navigieren. Das neue Adressensystem „what3words“ ermöglicht das präzise Erreichen jedes gewünschten Zieles auf der Welt. Jede Parzelle von drei Meter mal drei Meter unseres Erdballs besitzt eine unverwechselbare Adresse, bestehend aus drei Wörtern. Gibt man diese drei Wörter in das System ein, führt es Fußgänger und Motorisierte präzise zu jedem Ziel auf dem Globus, ohne es zu verfehlen.

Wer beispielsweise nach ///meister.fahrende.fackel navigiert, landet bei der ersten Tankstelle der Welt, der Stadtapotheke Wiesloch, wo eine Gedenktafel an die Pionierfahrt von Bertha Benz mit ihren beiden Söhnen erinnert. Das Londoner Start-up what3words hatte 2013 die Idee, den Globus mit einem virtuellen Netz mit einer Maschengröße von je drei Meter mal drei Meter zu überziehen. Jedes der 57 Billionen Quadrate erhielt aus einem Vorrat von 40 000 englischsprachigen Wörtern eine Dreiwortadresse. Alle übrigen derzeit 27 w3w-Sprachen verwenden 25 000 Wörter. Das reicht, um alle Landflächen und wesentliche Meeresflächen zu erfassen. Jede Sprache verwendet eigenständige w3w-Adressen, die drei Wörter werden nicht von einer Sprache in die andere übersetzt.

Das Dreiwörtersystem hilft, überall auf der Welt den Weg zu finden. Beispielsweise beschreibt es präzise Wegpunkte für Wanderer und zeigt, wo in freier Natur das Picknick stattfinden soll. Auf dem Festgelände führt es zum gewünschten Tisch im richtigen Zelt. Taxifahrern genügen drei Wörter, um das exakte Ziel anzusteuern. Offroad-Fahrer orientieren sich in der Wüste nicht mehr an optischen Routenmarken wie verrotteten Autowracks oder Kamel-Skeletten. Die Suche nach dem abgestellten Fahrzeug in einer fremden Stadt ist jetzt kinderleicht. Patienten finden in dringenden Fällen den direkten Weg zu reservierten Arztpraxis-Parkplätzen und die Zufahrt zur Einlieferung ins Krankenhaus. Polizeiliche Hilfe und die Feuerwehr können punktgenau angefordert werden.



Die Eingabe

///werde.flieht.reste

führt statt nach Dagebüll in ein Wäldchen im

US-Staat Pennsylvania.

Vier Milliarden Menschen auf der Welt besitzen laut Schätzung der UN keine eindeutige Adresse. Für das Postwesen ist das ein riesiges Problem. Mehrere Länder, darunter die Mongolei, haben w3w bereits übernommen. In den riesigen Steppengebieten leben die Nomaden ganz ohne festen Wohnsitz. In der Hauptstadt Ulaanbaatar haben viele Straßen gar keinen Namen. Das Dreiwortsystem liefert allen Menschen auf der Erde nun eine Adresse.



Navigationssysteme stoßen viel zu oft an ihre Grenzen. Wer ist nicht schon trotz Navi im Auto und App auf dem Smartphone auf fremdem Terrain umhergeirrt? Wer hat nicht schon auf Stadionparkplätzen mit mehrstelligen Stellplatznummern den reservierten Platz gesucht und den Spielanpfiff verpasst? Ärgerlich ist auch, wenn man die Parkplatzeinfahrt übersieht und dann beim wiederholten Anfahrversuch in einem Labyrinth von Einbahnstraßen die Orientierung verliert. Nicht selten irren Urlauber in fremden Häfen auf der Suche nach dem Gate der Autofähre umher.

Selbst in dem übersichtlichen Hafen Dagebüll, wo die Fähren nach Föhr und Amrum ablegen, kann w3w stressfrei für noch mehr Klarheit sorgen. Die Angabe der Reederei beschreibt die Postadresse, jedoch nicht die Zufahrt zur Einfahrt. Die w3w-Adresse ///werden.flieht.reste beschreibt exakt die Mitte der Spur vor dem Abfahrtschalter. Die herkömmliche Adresse 54:43:48.23 Grad Nord und 8:41:34.92 Grad Ost ist zwar ebenfalls exakt, aber im Alltag unpraktisch.

Irrtümer schließt das neue System gezielt aus. Ähnliche Wortadressen liegen bewusst weit auseinander. Die Eingabe ///werden.flieht.wette führt statt nach Dagebüll auf einen Acker zwischen Bonn-Bad Godesberg und Wachtberg, ///werden.flieht.weste zu einem bebauten Grundstück in Great Oakly in Essex/England und ///werde.flieht.reste in ein Wäldchen im US-Staat Pennsylvania.

Was die derzeitigen Navigationssysteme nicht leisten, schafft w3w.

Mercedes hat 2016 als erster Automobilhersteller das Potenzial entdeckt, das in dem neuen Adressierungssystem steckt. Inzwischen sind die Schwaben an dem britischen Start-up what3words beteiligt. Aktuell kann in den Modellen der Klassen A, C, E und S die Navigationseingabe auch über w3w erfolgen. „Die Kunden, die das System zur Navigation an Orten genutzt haben, die keine Straßenadresse haben, sind begeistert, wie einfach die Navigation zu nicht erfassten Zielen mit what3words wird“, so Benjamin Oberkersch, Pressesprecher Digitalisierung bei Mercedes-Benz. ●



Der Dienst what3words, kurz „w3w“, kann überall kostenlos per Smartphone-App für iOS und Android sowie unter https://map.what3words.com/ im Netz genutzt werden.