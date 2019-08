Mit der Fähre zur Vorlesung

Kieler Stadtteile für Besucher – Teil 9: Dietrichsdorf/Ellerbek/Wellingdorf

von Jana Walther

11. August 2019, 15:02 Uhr

Kiel | Wer nach Kiel kommt, der hat meistens ein Ziel: die Schiffe und das Meer. Beides ist mit der Landeshauptstadt fest verbunden. Doch Kiel hat noch so viel mehr zu bieten. In unserer Serie „Dat is Kiel“ stellen wir die Kieler Stadtteile und ihre Vielfalt für Besucher vor.

Mit der Fähre morgens über die Förde fahren, um pünktlich in der Vorlesung zu sitzen. Dabei fällt der Blick auf den Werftkran, vorbeifahrende Segelboote und das schimmernde Wasser: Für Studenten der Fachhochschule Kiel, wie Svea Rix, ist das Alltag: „Es hat schon ein ganz besonderes Flair, auf diesem Weg zur nächsten Vorlesung zu fahren. Und man ist viel schneller als mit dem Bus. Die Fähre braucht vom West- zum Ostufer nur zehn Minuten.“ Die Studentin des Fachbereichs Medien ist in den letzten Zügen ihres Studiums. Sie wohne zwar am Westufer, doch auch die Gegend um die Fachhochschule habe sich in den letzten Jahren entwickelt. So gebe es mit dem Café Mumpitz in Dietrichsdorf zum Beispiel seit zwei Jahren einen ganz besonderen Ort nahe der Fachhochschule. Eingerichtet mit antikem Schick der 50er- und 60er-Jahre versprühe dieses Café ein bisschen Szeneflair der Großstadt, findet die 24-Jährige. Als Spezialität des Mumpitz gilt der Kuchen im Weckglas. So soll er länger frisch bleiben und auch zum Mitnehmen geeignet sein.

Nicht weit vom Café entfernt findet sich auf dem Campusgelände ein weiterer ungewöhnlicher Ort. Der ehemalige Werkschutzbunker der „Howaldtswerke-Deutsche Werft“ (HDW) ist heute ein bunter Ort der Kreativität. Hier finden regelmäßig Ausstellungen, Kinovorstellungen und Spieleabende statt. Auch ein Café und eine Bar laden zum gemütlichen Beisammensein in den alten Gemäuern ein. Wer die Pause zwischen zwei Vorlesungen lieber draußen verbringt, setzt sich an die Schwentine – einer der längsten Flüsse Schleswig-Holsteins, der Dietrichsdorf von den angrenzenden Stadtteilen Wellingdorf und Ellerbek trennt.

Der Schwanenseepark zwischen Ostring und Werftstraße gehört zu Ellerbek und lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Früher galt diese grüne Lunge der Stadt als das „Klein-Paris von Kiel“. Rudern, malen, lesen oder einfach nur durch den Park flanieren, drumherum die prachtvollen Gründerzeithäuser: So sah es dort vor dem Zweiten Weltkrieg aus. Doch mit den Bomben kam die Zerstörung, und der Park geriet in Vergessenheit. Doch dank des Engagements einiger Bürger wurde der Park vor rund zehn Jahren wieder neu belebt. Heute ist er mit seinen vielen weißen Brücken und Teichen wieder ein beliebtes Ausflugsziel. Schwäne gibt es hier übrigens keine – dafür aber Enten und Gänse.