Mit 104 Jahren: Wissenschaftler plant Tod

von Julian Heldt

04. Mai 2018, 16:24 Uhr

Frustriert über seine Altersschwäche hat sich ein 104 Jahre alter bekannter australischer Wissenschaftler zum Sterben auf den Weg in die Schweiz gemacht. Der Botaniker David Goodall will sich mit Hilfe eines Vereins, der Sterbewilligen tödliche Medikamente für einen Suizid besorgt, in Basel das Leben nehmen. „Goodall ist bei vollem Verstand“, versicherte Philip Nitschke vom Verein Exit International für Freitodbegleitung, der die Reise aus Perth organisierte. Goodall ist seit Jahrzehnten Mitglied des Vereins. Exit International brachte über eine Crowdfunding-Kampagne umgerechnet 15 000 Euro zusammen, um für Goodall und eine Begleiterin Flugtickets in der Business-Klasse buchen zu können. Der Wissenschaftler hat noch vor wenigen Monaten an der Universität gearbeitet. Nach einem Sturz und mit rapide verschlechtertem Augenlicht sah er seine Lebensqualität zunichte gemacht.