Minus-Geschäft, Trainer-Latein, Rasen-Schach

von Holger Loose

22. Juli 2019, 14:32 Uhr

Rote Zahlen: Langsam sickern weitere Informationen durch. Zum Rückzug von Eurosport aus dem Bundesliga-Geschäft ist es offenbar nicht nur aus einer Laune heraus gekommen. Der Spartensender mit den Liverechten zur Übertragung von gut 40 Erstligaspielen am Freitagabend, Sonntagmittag und Montagabend hat die Lust an diesem Umsatzvolumen verloren. Weil die Rechnung wohl nicht aufgeht. 70 Millionen Euro für 40 Spiele, auch wenn die Relegationspartien noch hinzukommen, sind nun einmal nicht so einfach mit einem Gang zur Sparkasse zu refinanzieren. Und so haben die englischen Investoren von Eurosport ihre Rechte an die englischen Kollegen von DAZN verkauft.

Mag das Desinteresse an einem Bezahlsender-Abo auch etwas mit der nachlassenden Attraktivität der Bundesliga zu tun haben? Danach sieht es aus, muss doch auch Bundesliga-Meinungsmacher Sky ein Minus bei den Kundenaufträgen verkraften. Warum, fragt sich da die oberflächlich agierende Fußballwelt.

Das schwindende Interesse ist durchaus mit einer in großen Teilen langweiligen 1. Liga in Verbindung zu bringen. Die Bayern in jahrelanger Alleinstellung an der Spitze, der HSV nicht mehr dabei – und Spiele wie Paderborn gegen Union Berlin oder Augsburg gegen Hoffenheim will kaum jemand sehen. Die Bundesliga ist gut beraten, ihre Rechte zu angemessenen Preisen auf den Markt zu bringen.

Worthülsen: Eine Woche vor dem Start der 2. Bundesliga geben sich die Verantwortlichen der namhaften norddeutschen Vereine zuversichtlich bis abwartend. Oder auch abseits jeglicher Realität. Als St. Pauli-Trainer Jos Luhukay nach dem jämmerlichen 1:0-Erfolg beim Regionalligisten Weiche Flensburg seiner Elf ein gutes Zeugnis ausstellte, wähnten sich die Zuhörer im falschen Kino.

HSV-Trainer Dieter Hecking, der zur Freude der Hamburger Boulevardmedien eine Homestory nach der anderen über sich ergehen lässt, konstatierte, dass es „im Großen und Ganzen in der Mannschaft passt“. Das macht ein wenig Hoffnung. Allerdings haben seine Vorgänger Ähnliches behauptet.

Zurückhaltung ist in Kiel angesagt. Nach den nicht überzeugenden Testspielresultaten, gestern folgte eine 2:3-Niederlage gegen Sheffield Wednesday, gibt sich Trainer Andre Schubert abwartend.

Auch das noch: Die EU will Kunstrasenplätze, auf denen Gummi-Granulat verwendet wird, aus dem Spielbetrieb ziehen. Als könnten die Akteure der Deutschen Umwelthilfe hier keinen gepflegten Doppelpass mit grünen Zeitgenossen spielen. Die Politik spielt Rasenschach auf Kosten vieler, vieler Jugendfußballer. Ein schlechter Schachzug. Was nun, Frau von der Leyen? Spielabbruch?