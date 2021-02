Millionenverluste trotz Corona-Stress: Kliniken schlagen Alarm

Avatar_shz von

07. Februar 2021, 19:34 Uhr

Kiel | Die finanzielle Krise der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein spitzt sich weiter zu. Erneut wenden sich die großen Kliniken mit einem Hilferuf an die Politik. Der Grund: Das Patientenaufkommen liegt trotz vieler Corona-Fälle 15 Prozent unter dem der „Vor-Corona-Zeit“, weil die Bürger aus Angst vor Infektionen Behandlungstermine absagen. Gleichzeitig müssen Kliniken einen Riesenaufwand betreiben, um Corona-Patienten zu separieren, zu behandeln und Reservekapazitäten vorzuhalten. Die Folge: Die Häuser machen pro Monat ein Defizit von rund zehn Millionen Euro.

„Dieser Betrag fehlt jeden Monat, um die Mitarbeiter zu bezahlen und Schutzausrüstung zu kaufen“, erklärt Roland Ventzke, Sprecher des 6K-Verbundes , zu dem die Kliniken in Heide, Rendsburg/Eckernförde, Bad Bramstedt, Neumünster, Itzehoe und das Städtische Krankenhaus in Kiel gehören.

Dem Hilferuf haben sich die Diakonissenanstalt und das St.-Franziskus-Krankenhaus in Flensburg angeschlossen. Zusammen versorgen diese Häuser 200 000 Fälle pro Jahr und damit über ein Drittel der Bevölkerung im Norden. 2020 wurden in den genannten Kliniken über 800 Covid-Patienten versorgt, hinzu kommt das Vierfache an Corona-Verdachtsfällen.

Seit Jahresbeginn verschärft sich die Situation: Im Januar wurden 400 Covid-Patienten behandelt, fünf mehr als im Monatsschnitt des Vorjahres. „Dafür dürfen wir jetzt nicht bestraft werden,“ warnt Martin Blümke vom Westküstenklinikum Heide/Brunsbüttel. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe noch im Januar zugesagt, die Kliniken nicht im Stich zu lassen. „Leider hat der Gesetzgeber bisher nicht Wort gehalten!“, sagt Blümke. Corona-Ausgleichszahlungen bekommen nur Krankenhäuser, in deren Kreis- oder Stadtgebiet die 7-Tage-Inzidenz über 70 je 100 000 Einwohnern liegt und wo die Quote verfügbarer Intensivbetten unter 25 Prozent gesunken ist. Aktuell also keines der Nord-Kliniken. Für Anke Lasserre von der Imland-Klinik in Rendsburg ist das unverständlich: „Auch unter der Inzidenzgrenze und der Auslastung der Intensivkapazitäten findet Covid-Versorgung statt und fallen hohe Vorhaltungskosten an. Es kann nicht sein, dass eine gute Pandemielage in der Region über die Finanzierung von Kliniken entscheidet.“

„Die Politik nennt das hemdsärmelig ,Fahren auf Sicht’ – für uns heißt das: Null Planungsperspektive“, ereifert sich Kerstin Ganskop vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster. Bestes Beispiel für den Unsinn: Als großer Covid-Versorger – betroffen von hoher Inzidenz im Nachbarkreis Pinneberg – hat das Klinikum Itzehoe im Januar 700 stationäre Patienten weniger als sonst behandelt und zwei Millionen Euro verloren. Gut möglich das Minister Spahn „in absehbarer Zeit erklären muss, warum die Mitarbeiter keine Gehälter mehr bekommen sollen“, gibt Klinik-Direktor Bernhard Ziegler zu Bedenken.

Betroffen ist auch das Uniklinikum UKSH als Maximalversorger der Kategorie III an den Standorten Kiel und Lübeck. Für 2020 wird ein Defizit von 60 Millionen Euro erwartet. „Für 2021 muss bereits heute mit einem Ergebnisausfall von über 40 Millionen Euro gerechnet werden, der durch die heute beschlossenen Pauschalen nicht gedeckt wäre“, teilte UKSH-Sprecher Oliver Grieve schon vor einigen Tagen mit.