Milder Winter spornt an: Wettlauf um den ersten Spargel beginnt

Avatar_shz von Wolfgang Blumenthal

03. März 2020, 10:25 Uhr

Beelitz/Ellerhoop | Spargel entwickelt sich immer mehr zum Sprintergemüse in Deutschland. Während die Blütenköpfe der Krokusse hierzulande sich noch nicht einmal so recht entfalten mögen, wird bereits jetzt andernorts über den ersten Spargel spekuliert – und zwar in Beelitz in Brandenburg. Dort bereiten sich die Spargelbauern angesichts der bislang milden Temperaturen bereits auf die Ernte vor. Immerhin: Frühestens zum 21. März könnten die ersten Stangen gestochen werden, sagt Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, auf Anfrage. „Vorausgesetzt das Wetter spielt weiter mit, und es bleibt mild.“

Auch in Schleswig-Holstein hat der Winter bislang nicht richtig Fuß gefasst, ist eigentlich zu mild. „Noch immer steht aber eine These im Raum, dass der Spargel wenigstens ein Mal im Winter einem Kältereiz ausgesetzt sein muss“, sagt Thomas Hanf, Berater für den Spargelanbau der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Ellerhoop im Kreis Pinneberg. Dieser Reiz sei ausgeblieben. „Wenn es also mild bleibt, könnten wir überprüfen, ob diese Theorie richtig ist.“ Könnten. Denn das Problem für die Spargelbauern im Norden ist ein ganz anderes: „Die Böden sind zwar nicht so kalt wie im Vorjahr, aber völlig durchnässt.“ Es werde selbst auf Standorten mit leichteren Böden noch längere Zeit ein Problem bleiben, „überhaupt die Dämme ziehen und dann die Folien aufbringen zu können“, so Hanf.

Der erste Schleswig-Holstein-Spargel gar im März – undenkbar. Aber zu Ostern? „Da sehe ich im Moment noch ein großes Fragezeichen“, sagt Hanf. Angesichts von Wetterkapriolen, die durchaus auch mal positiv überraschen können, hält Hanf den ersten Spargel aus dem Norden zum Auferstehungsfest jedoch „auch nicht für ausgeschlossen“.

Im brandenburgischen Beelitz hingegen sind die Spargeldämme längst gezogen, die Folien gelegt, die die Temperaturen so um 5 bis 6 Grad halten, erklärt der Beelitzer Spargel-Chef Jakobs. Das Gemüse beginne aber erst dann „regelrecht zu schießen“, wenn die Werte auf 12 bis 13 Grad steigen. In der Region um Beelitz, dem größten Spargelanbaugebiet Brandenburgs, wächst der Spargel auf 1700 Hektar.

Dagegen ist die Anbaufläche im Land zwischen den Meeren eher noch bescheiden: Zuletzt gab es Hanf zufolge eine Gesamtfläche für den Spargelanbau von 465 Hektar im Land. Die Erntemenge betrug hier zuletzt rund 1900 Tonnen – damit befindet sich Schleswig-Holstein unter den 13 Flächenländern in Deutschland an viertletzter Position.