Midyatli will Wähler mit sozialem Europa überzeugen

Neue SPD-Landeschefin will ihre Partei am 26. Mai zur stärksten Kraft in Schleswig-Holstein machen

von Dieter Schulz

07. Mai 2019, 21:44 Uhr

Kiel | Vor ihrer ersten Wahl, die Serpil Midyatli als SPD-Landeschefin zu verantworten hat, gab sich die Nachfolgerin von Ralf Stegner überraschend zurückhaltend. Es sei zu früh, über Prozentpunkte zu spekulieren, erklärte Midyatli gestern, um dann ein überraschend ehrgeiziges Ziel zu formulieren: „Wir kämpfen dafür, dass wir bei der Wahl am 26. Mai die stärkste Partei in Schleswig-Holstein werden.“ Bei der Europawahl 2014 hatte die SPD in Schleswig-Holstein 31,9 Prozent erreicht und war damit hinter der CDU (34,4 Prozent), aber vor den Grünen (12,4 Prozent) gelandet. Nach dem jüngsten Trendbarometer von RTL und n-tv stehen die Christdemokraten gegenwärtig bei 29 Prozent, die Grünen bei 20 Prozent und die SPD bei 15 Prozent. Trotzdem wollen Schleswig-Holsteins Sozialdemokraten „im Land besser abschneiden als die SPD auf Bundesebene“, so Serpil Midyatli.

Midyatli will im Wahlkampf vor allem mit dem sozialen Europa, einem europaweiten Mindestlohn und einer Stärkung der Mitbestimmung punkten. Ziel der demokratischen Parteien müsse es sein, das „Unheil durch Rechtspopulisten einzudämmen“. Diese hätten keine Antworten auf die Frage nach einem sozialen Europa.

Größte Chancen auf einen Sitz im Europaparlament aus dem Norden hat die stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Delara Burkhardt. Die Bundes-SPD hatte die 26-Jährige Ende 2018 auf Platz fünf der Bundesliste gesetzt. Nur auf Platz 30 kandidiert Enrico Kreft, den ein Landesparteitag Anfang November als Spitzenkandidaten für die Europawahl nominiert hatte. Er beurteilte seine Chancen auf den Einzug ins Europaparlament, in dem derzeit für die SPD aus Schleswig-Holstein noch Ulrike Rodust sitzt, als „durchwachsen“.

Burkhardt betonte, ihre Partei habe jedoch eine Bundesliste. „Ich habe da keine Gewissensbisse.“ Beide Kandidaten absolvieren im Wahlkampf insgesamt nach eigenen Angaben etwa 250 Termine, einige davon gemeinsam. „Es geht darum, die Geschichte Europas weiter zu erzählen“, sagte sie.

Kreft hofft, dass auch die Dauerdebatte um den Brexit und dessen Folgen für eine stärkere Wahlbeteiligung sorgen. „Es gibt mehr Aktivitäten als bei der Europawahl vor fünf Jahren“, sagte er. Seine Hoffnung sei, dass die Wahlbeteiligung höher ausfalle, als bei der Wahl 2014. Deutschlandweit hatte sie damals 48,1 Prozent betragen, in Schleswig-Holstein aber nur 43,3 Prozent.