„Meyer Werft ist ein Juwel“

Johann Wadepuhl: Werften im zivilen Sektor benötigen Unterstützung / Stolz auf die CDU-Landesgruppe

Dieter Schulz

24. September 2020, 19:49 Uhr

Johann Wadepuhl ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion und dort für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Mit Stefan Hans Kläsener und Dieter Schulz sprach der 57-Jährige über die Lage der Werften, den Zustand der Union und deren Suche nach einem neuen Vorsitz.

Nobiskrug, Flensburg German Navel Yard - die deutschen Werften bauen massiv Personal ab, aber die Bundesregierung vergibt den größten Marineauftrag der Geschichte ins Ausland. Reden wir hier von Staatsversagen?

Nein im Gegenteil. Der Auftrag wurde europaweit ausgeschrieben und wenn andere Werften besser sind, kann man nicht vom Staat verlangen, dass er die Aufträge gelenkt vergibt. Im Übrigen ist das Problem gelöst. Es wird eine enge Zusammenarbeit von deutschen Werften mit der niederländischen Damen-Gruppe geben, so dass ganz wesentliche Teile des Auftrages in Deutschland bleiben.



Sie haben die europaweite Ausschreibung angesprochen, andere Nationen - so auch die Niederlande - machen das nicht...

Auch wir denken in diesem Bereich um. Der militärische Überwasserschiffbau ist für die deutsche Industrie derart relevant, dass wir ihn schützen müssen. Trotzdem bleibe ich dabei: das Vergabeverfahren für den Bau der Mehrzweckkampfschiffe MKS 180 war korrekt. Wir sind Europäer und ich finde die antieuropäische Note, die die anschließende Debatte bekommen hat, nicht angemessen.



Sie haben es selbst angesprochen, inzwischen ist der Marineschiffbau Schlüsseltechnologie - allerdings stehen bis auf einige Spezial- und Versorgungseinheiten kaum Neubauten an. Bleibt Deutschland nur das Know-how der U-Boot-Technologie?

Nein, wir werden die Flotte grundlegend modernisieren. Neben den Mehrzweckkampfschiffen werden wir die Flottendienstboote - das sind Hochtechnologie-Schiffe für die Aufklärung – erneuern, werden mit Norwegen neue U-Boote beschaffen und derzeit gibt es eine Diskussion um ein drittes Los bei den Korvetten. Da sprechen wir dann ebenfalls noch einmal über fünf Einheiten. Das ist Spezialschiffbau Made in Germany. Die Bundeswehr ist ein verlässlicher Auftraggeber. Und wir brauchen ja auch eine starke Marine. Bündnis- und Landesverteidigung finden wieder verstärkt auch in unseren Gewässern statt.



Nun gibt es unter anderem von afrikanischen Staaten das Interesse, Korvetten oder Fregatten von deutschen Werften zu kaufen. Das ist allerdings an Bundesbürgschaften geknüpft. Gibt es da Bewegung?

Ich glaube, dass der negative Blick auf Rüstungsexporte falsch ist. Wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass Staaten, mit denen wir eine Kooperation verantwortbar halten, sich verteidigen können - zum Beispiel die angesprochen afrikanischen Staaten. Dass wir keine Diktaturen oder Kriegsstaaten unterstützen, steht dabei außer Frage. Aber wenn wir wollen, dass Länder wie Angola stabil bleiben, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie finanziell in der Lage sind, zu kaufen.



Die deutschen Werften galten vor Corona dank der Konzentration auf Spezialschiffe und Kreuzfahrer gut aufgestellt - ein Trugschluss?

Das muss man ganz klar mit Ja beantworten, aber wer konnte ahnen, dass wir solch eine Einschlag bekommen. Das geht aber zum Beispiel dem Flugzeugbau nicht anders. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Fähigkeiten beim Unter- und Überwasserschiffbau nicht verlieren. Deshalb ist die Entscheidung für die Schlüsseltechnologie eine späte, aber notwendige Entscheidung der Bundesregierung gewesen. Unterstützung benötigen aber auch die Werften im zivilen Sektor. Wir wissen, dass wir mit der Meyer-Werft in Papenburg ein ausgesprochenes Juwel der Werftindustrie haben.



Kommen wir vom Verteidigungsexperten zum stellvertretenden Bundestagsfraktionschef. Wie kühl wird es in der Abendsonne der Kanzlerin?

Wir fühlen uns gut gewärmt. Die Frage ist, was wird von der CDU erwartet? Von der CDU wird erwartet, dass sie die Kanzlerpartei ist. Das heißt nicht Selbstaufgabe, aber das heißt Regierungsfähigkeit. Deshalb sehe ich es als meine Aufgabe, dass wir das, was wir als Fraktion an Außen- und Sicherheitspolitik für richtig halten, gemeinsam und nicht gegen die Regierung durchzusetzen. Keine Partei hat solange in Deutschland den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt wie die CDU - und das wollen wir auch über das kommende Jahr hinaus tun.



Aber mit Verlaub: Die CDU wirkt dank der Bundestagsfraktion als gut geölte Regierungsmaschine, allerdings zurzeit nicht wie eine gut geführte Partei. Doch im Wahlkampf zählt die Partei...

Klar, wir sind in einer schwierigen Umstellungsphase, suchen eine neue Führung. Das ist immer ein Moment der Ungewissheit. Wir bekommen jetzt im Dezember einen neuen Vorsitz und zwei Kandidaten wollen eine Generalsekretärin vorschlagen. Das halte ich für eine gute Idee…



... dass Paul Ziemiak abgelöst wird?

Nein, aber wir müssen Frauen nach vorne bringen. Die CDU ist durch Angela Merkel moderner geworden, als alle anderen Parteien und wir müssen aufpassen, dass wir diesen Vorsprung nicht verspielen. Frauen machen anders Politik, bringen andere Richtungen in viele Diskussionen - das tut uns nicht nur gut, sondern das brauchen wir. Ich bin stolz, dass in unserer Landesgruppe von zehn Abgeordneten vier Frauen sind. Wenn das überall in der Partei so wäre, wären wir besser.



Zurück zum Vorsitz - es gibt Stimmen, die die drei auffordern, sich einvernehmlich zu einigen.

Das sehe ich nicht so und das ist auch nicht schlimm. Wir leben in einer Demokratie und da wird abgestimmt. Außerdem wird es in der Partei nicht funktionieren, wenn der Eindruck entsteht, die Kandidaten hätten sich vorher abgesprochen und die Posten unter sich verteilt.



Und wer wird es nun?

Der nächste Vorsitzende muss zwei Dinge beherrschen. Er muss eine möglichst breite Wählerschaft ansprechen - Wahlen werden auch für die CDU in der Mitte gewonnen. Und zweitens muss er in der Lage sein, in einer täglich komplexeren Welt das wichtigste Land in Europa zu führen.



Jetzt haben Sie sich aber um eine klare Antwort gedrückt...

Wer für den CDU-Vorsitz antritt, muss den Anspruch haben, Kanzler zu werden. Wir leben durch Corona in einer riesigen sozialen und wirtschaftlichen Krise. Dazu weiß jeder, dass wir außenpolitisch von einer Krise in die nächste stolpern - nehmen wir Belarus, nehmen wir den Streit zwischen Griechenland und der Türkei, nehmen wir eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump. Ein Bundeskanzler muss einem US-Präsidenten, wie auch Herrn Putin oder dem chinesischen Staatschef Xi, auf Augenhöhe entgegentreten. Das ist eine gewaltige Herausforderung, aber auch eine Chance für die CDU. Denn das werden viele Wähler zum Beispiel den beiden sehr sympathischen Kandidaten der Grünen nicht zutrauen.