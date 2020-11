Methadon-Missbrauch: Kiel auf Platz 1

Bundeshauptstadt beim Methadon-Missbrauch / Immer mehr Menschen sind drogenabhängig

22. November 2020, 19:32 Uhr

Kiel | Nirgendwo in Deutschland wird von so vielen Menschen Methadon genommen wie in Kiel. Tendenz steigend. Das legale Schmerzmittel dient vielen Abhängigen als Ersatz für Heroin. Allein in Kiel sind der Drogenhilfe „Odyssee“ 3000 Menschen, die von Methadon oder anderen Ersatzstoffen abhängig sind, bekannt. Die Dunkelziffer kann dabei deutlich höher sein, denn bei weitem nicht jeder, der abhängig ist, sucht sich Hilfe.

„Wenn man das ganze prozentual zur Einwohnerzahl sieht, sind wir die Bundeshauptstadt was Methadonmissbrauch angeht“, sagt Andreas Dehnke, Geschäftsführer von „Odyssee“. Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken betont, dass ein Drittel aller Methadon-Abhängigen Schleswig-Holsteins in Kiel leben würden. Diese Aussage stammt aus einem noch nicht veröffentlichten Bericht der Landeshauptstadt. Das Besondere: Während der Opiad-Missbrauch im Land abnimmt, nehme er in der Landeshauptstadt zu. Aber auch im Land gehört der Missbrauch von legalen Schmerzmitteln als Drogenersatz zu den verbreitetsten Problemen. So waren im vergangenen Jahr 24 Prozent der Abhängigen, die eine Beratung aufsuchten, Opiad-abhängig (2010: 27 Prozent).

Der Missbrauch von Schmerzmitteln ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. „Wir bemerken, dass der Konsum von illegalen Drogen im ganzen Land zunimmt“, so Dehnke. Dabei sei die verbreitetste Droge Cannabis. Hiervon waren im vergangenen Jahr 18 Prozent aller, die sich Hilfe suchten, abhängig (2010: 14 Prozent). Diese Droge sei meist der Einstieg in die illegalen Drogen. „Klassischer Weise beginnen die meisten mit legalen Drogen wie Alkohol und Nikotin. Cannabis ist dann der nächste Schritt“, erklärt Dehnke.

Doch auch harte Drogen werden mehr. „Kokain ist in Kiel sehr stark im Umlauf“, sagt der Geschäftsführer. Und Kokain sei deutlich gefährlicher als Cannabis. Andreas Dehnke gibt jedoch bei allem zu bedenken, dass die Drogenhilfe immer nur Tendenzen erkennen könne, da man keinen Überblick über alle Abhängigen habe.

Die Thematik habe sich jedoch verlagert. Das größte Problem heute sind Amphetamine, sogenannte Partydrogen. Hier stieg der Prozentsatz aller, die sich Hilfe suchen von vier Prozent (2010) auf sechs Prozent (2019). Da diese Drogen vor allem auf Partys genommen werden, um länger feiern zu können, kann besonders hier die Dunkelziffer enorm hoch sein, da eine Abhängigkeit nicht erkannt oder verleugnet wird.

Eins hat sich bei den Abhängigen nie verändert: Die Verteilung zwischen den Geschlechtern. Zweidrittel der Abhängigen seien Männer. Ein Drittel Frauen. „Bei den drogenabhängigen Frauen besteht auch immer die Gefahr, dass diese durch die Abhängigkeit in die Prostitution abrutschen“, erklärt Andreas Dehnke. Männer würden eher zum Diebstahl tendieren. Sie würden so die Sucht finanzieren.