Mehr Wege für die Radler

Tornescher Grüne diskutieren Ausbau des Radverkehrs mit Bürgern / Sanierung des Streifens entlang der L 107 drängt

von Inge Jacobshagen

07. Oktober 2019, 11:54 Uhr

Tornesch | Den Radverkehr in der Stadt ausbauen und optimieren, das ist dem Tornescher Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen ein großes Anliegen. Um dazu einen Gedankenaustausch mit den Bürgern anzuregen, hat er dieses Thema beim jüngsten „Grünen Gespräch“ in den Fokus gerückt. Dabei zeigte sich schnell: Der schlechte Zustand mancher Radwege ist vielen ein Dorn im Auge.

Dass der Stellenwert des Radverkehrs in Tornesch steigt, wird für Bürger Johannes Lalla derzeit durch die sanierungsbedingte Sperrung der Landesstraße 110 deutlich. „Seitdem sind viele aufs Rad umgestiegen“, sagte der Heidgrabener. Über 30 Jahre hat er in Tornesch gewohnt, noch immer fährt er regelmäßig mit seinem Rad auf der L 107 zwischen Heidgraben, Tornesch und Prisdorf, weshalb er an der Gesprächsrunde teilgenommen hat. Denn die Sanierung des maroden Radweges dort hat für ihn oberste Priorität. „Der ist lebensgefährlich“, bekundete Lalla. Zahlreiche Höhenunterschiede durch Schlaglöcher und Baumwurzeln hätten den Weg nahezu unpassierbar gemacht.

Zu diesem Thema konnte Vorstandsmitglied der Tornesch Grünen Jens Niederhausen Auskunft erteilen, allerdings keine erfreuliche: Über die Landtagsfraktion habe er eine Anfrage an den dafür zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) bezüglich einer Sanierung der L 107 gestellt. Diese sei derzeit nicht möglich, da sie nur in Kombination mit einer Instandsetzung der Fahrbahn durchgeführt werden könnte, zitierte Niederhausen die Antwort des Landesbetriebs. Denn dafür sei eine Vollsperrung der Landesstraße erforderlich. Doch die L 107 stehe derzeit nicht auf der Prioritätenliste. „Das heißt drei Jahre plus, bis da was passiert“, erläuterte Niederhausen.



Druck machen mit Fahrrad-Demo





Grünen-Mitglied und Vorsitzende des Umweltausschusses Dagmar Sydow-Graen überlegte aus diesem Anlass laut, mit einer Fahrrad-Demonstration auf der L 107 Druck auf das Land auszuüben. Dieser Vorschlag stieß auf große Zustimmung bei den Anwesenden, wie eine spontane Abstimmung per Handzeichen ergab.

Wie es innerhalb der Stadt möglich sein kann, Kraftfahrzeuge und Fahrräder auf eine Straße zu bringen, erläuterte Matthias Walenda vom ADFC Pinneberg, der als Sachexperte geladen war: „Wenn die Geschwindigkeit nicht zu hoch und der Verkehr nicht zu stark ist, darf man mit dem Rad auf die Straße.“ Wird eine Straße stärker befahren, bestehe die Möglichkeit, Schutzstreifen für Fahrräder einzurichten. Um dies auf beiden Seiten umzusetzen, muss eine Straße 7 Meter breit sein. Denn in der Mitte muss eine Bewegungsbreite von 4,5 Meter bleiben, ein Fahrradstreifen muss mindestens 1,25 Meter breit sein.

Warum ein solcher Schutzstreifen in der Wilhelmstraße, wie von der Ratsversammlung angestrebt, nicht möglich ist, erläuterte Artur Rieck, Ratsherr für die SPD: „Die Straße ist nur 6,5 Meter breit.“ Dennoch bleibe die Möglichkeit, dort eine Tempo-30-Zone einzurichten, sodass Radfahrer auch auf der Straße fahren dürften.