Mehr Psychotherapeuten – aber auch immer mehr Patienten

von Margret Kiosz

12. Mai 2020, 15:24 Uhr

Kiel | Noch vor drei Jahren war die Lage katastrophal: Über sieben Monate mussten Versicherte in Schleswig-Holstein im Durchschnitt auf einen Termin bei einem Psychotherapeuten warten. Der Gesetzgeber hat auf diesen Missstand mit der Anordnung von Pflichtsprechstunden und Telefon-Präsenzzeiten reagiert.

Der Erfolg ist offensichtlich: Fast vierzig Prozent der Versicherten bekommen jetzt innerhalb von vier Wochen einen Termin, nur bei 16 Prozent betrug die Wartezeit mehr als acht Wochen. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Barmer Krankenkasse in Schleswig-Holstein. Landesgeschäftsführer Bernd Hillebrandt ist trotzdem noch nicht zufrieden: „Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie hat zwar den Zugang zu psychotherapeutischer Ersthilfe erleichtert, die Wartezeiten auf einen Therapieplatz müssen aber noch weiter verkürzt werden, denn psychische Probleme können sich chronifizieren.“

Seit der Reform können sich Patienten an die Terminservicestellen wenden. „Die Psychotherapeutische Servicestelle wird sehr gut frequentiert und findet bei den Betroffenen positiven Anklang“, sagt Hillebrandt.

Allein im Jahr 2018 suchten in Schleswig-Holstein 100 000 Menschen einen Therapeuten auf, und damit weit über ein Drittel mehr als in 2009. Als Grund führt Professor Reiner Hanewinkel vom Kieler Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) Reizüberflutung und vermehrte Unsicherheit an. „Das ist ein Nährboden für Ängste und psychische Störungen“, so Hanewinkel.

90 Prozent der befragten Patienten äußerten sich positiv darüber, wie der Therapeut auf ihr Anliegen eingegangen sei. Jeder Dritte war teilweise oder gänzlich unzufrieden mit den Resultaten. „Viele Patienten wünschen sich eine konkrete Lösung für ihre Probleme. Eine Psychotherapie deckt aber eher Verhaltensmuster auf und gibt Denkanstöße zum eigenen Handeln. Deshalb ist es wichtig, dass die Therapeuten zu Beginn klar formulieren, was man von einer Therapie erhoffen kann“, so Hanewinkel.

Im Norden gibt es derzeit rund 1150 Ärzte und Therapeuten mit einer psychotherapeutischen Qualifikation. Seit 2009 stieg die Zahl der psychologischen Psychotherapeuten um 44,1 Prozent auf 552 und die Zahl der ambulant tätigen Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten verdoppelte sich auf 143. Aber: „Die steigende Zahl kommt nicht eins zu eins in der Versorgung an, da die Zahl der Teilzeit-Therapeuten rasant zunimmt. Nur 70 Prozent arbeiten Vollzeit.

In Schleswig-Holstein kommen knapp 31 Psychotherapeuten auf 100 000 Einwohner – es gibt Ballungen in den Städten (Kiel: 62 je 100 000) und Mangel auf dem Land ( Kreis Plön 12, Herzogtum Lauenburg 10, Ostholstein 17). „Man kann es auf die Formel bringen: Mehr Menschen pro Quadratkilometer bedeuten mehr Therapeuten pro Kopf der Bevölkerung“, so Hillebrandt. Hier müsse über Anreizsysteme während der Weiterbildung nach dem Studium nachgedacht werden. Sorgen bereitet Hanewinkel auch eine Hochschulreform, bei der die Masterstudiengänge für Psychotherapie in Kiel und Lübeck auf insgesamt 70 halbiert werden sollen.

Positiv hat sich nach Ansicht des Professors das Berufsbild entwickelt. Die Stigmatisierung der Krankheit werde geringer, die Arbeit der Therapeuten besser anerkannt und die Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten habe sich sehr positiv entwickelt. „Die Bedeutung der sprechenden Medizin hat sich herumgesprochen, und wir sind Teil davon“, so Hanewinkel. Um die Versorgungsengpässe auch angesichts einer bevorstehenden Pensionierungswelle abzubauen, rät er, mehr Gruppentherapien anzubieten und Chancen der Videosprechstunde nicht nur in Coronazeiten zu nutzen.