Mehr Oldtimer im Norden unterwegs

von shz.de

06. April 2018, 12:38 Uhr

Die Zahl der Oldtimer in Schleswig-Holstein steigt. Gut 15 800 Fahrzeuge mit so genannten Historien-Kennzeichen hatte das Kraftfahrtbundesamt zum Stichtag 1.1.2018 registriert – 1500 mehr als ein Jahr zuvor. Das „H“ am Ende des Kfz-Kennzeichens dürfen nur Fahrzeuge führen, die als „historisches Kulturgut“ gelten und älter als 30 Jahre sind. Für den Halter kann dies Vorteile bei der Versicherung und dem Kfz-Steuersatz haben.

In Deutschland insgesamt waren zum 1.1.2018 477 386 Fahrzeuge mit H-Kennzeichen und damit 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr unterwegs. Allerdings hat nicht jeder Oldtimer ein solches Kennzeichen. Am Gesamtbestand von 63,7 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeugen – Autos, Motorräder, Anhänger – machen 30 oder mehr Jahre alte Fahrzeuge mit rund 600 000 ein Prozent aus.

Die Liste der beliebtesten Oldtimer führen – auch wohl mangels Masse – keine Modelle von NSU, DKW oder Borgward an. Seit Jahren sei die Reihenfolge der Hersteller auf den Spitzenplätzen unverändert: Daimler führt vor VW und Porsche, so der Verband der Automobilindustrie.