Mehr Landesgeld für Nordfriesisches Institut

von shz.de

03. April 2018, 12:16 Uhr

Das Nordfriesische Institut mit Sitz in Bredstedt hat von der schleswig-holsteinischen Landesregierung finanzielle Planungssicherheit bis ins Jahr 2021 bekommen. Staatskanzleichef Dirk Schrödter und die Vorsitzende des Trägervereins, Inken Völpel-Krohn, unterzeichneten am Dienstag in Kiel eine neue Ziel- und Leistungsvereinbarung. Das 1965 gegründete Institut (friesisch: Nordfriisk Instituut) ist die zentrale wissenschaftliche Einrichtung in Nordfriesland für die Pflege, Förderung und Erforschung der friesischen Sprache, Geschichte und Kultur. Es hat 13 Mitarbeiter.

Die erste Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Land war Ende 2017 ausgelaufen. Die Fördersumme steigt von 452 800 Euro im laufenden Jahr (2017: 438 700 Euro) bis 2021 auf 494 800 Euro. „Die Landesregierung steht zu ihrer in der Landesverfassung verankerten Verantwortung für alle nationalen Minderheiten und Volksgruppen, die in Schleswig-Holstein und im deutsch-dänischen Grenzland leben“, sagte Staatskanzleichef Schrödter.

Der Trägerverein und das Nordfriesische Institut würden mit der neuen Vereinbarung auf eine stabile finanzielle Grundlage gestellt. „Auf diesem Fundament können sie ihre Aufgaben für die Pflege und den Erhalt der friesischen Sprache und Kultur auch in den kommenden vier Jahren erfüllen“, sagte der Staatskanzleichef. Damit sei die Rolle des Nordfriesischen Instituts als wissenschaftliche Zentrale der friesischen Volksgruppe in Deutschland gesichert.

Sehr zur Freude auch der kleinen Delegation aus Nordfriesland, zu der gestern neben Völpel-Krohn auch Institutsdirektor Prof. Dr. Thomas Steensen und Geschäftsführerin Marlene Kunz gehörten. „Das ist uns nicht in den Schoß gefallen, beide Seiten haben lange verhandelt – und jetzt sind alle zufrieden“, sagte die Vorsitzende des Trägervereins auf Anfrage. „Wir können die Ziel- und Leistungsvereinbarung weiterführen und – ganz wichtig – unsere Mitarbeiter halten“, so Völpel-Krohn. Auch Steensen zeigte sich erfreut darüber, „dass das noch in meiner Amtszeit geklappt hat“. Seit 1987 leitet der 66-jährige Bredstedter das Institut. Im September geht Steensen, der seit 19 Jahren zudem Honorarprofessor an der Universität Flensburg ist, in den Ruhestand.