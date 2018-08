Schleswig-Holstein : Mehr Komfort: Bahnhöfe im Land werden herausgeputzt

Nicht nur sanieren – auch pflegen Ein Kommentar von Kay Müller Natürlich ist das zunächst einmal eine gute Nachricht. Die Deutsche Bahn und das Land nehmen 74 Millionen Euro in die Hand, um 41 von 178 Bahnstationen im Norden ganz oder teilweise zu modernisieren oder gar neu zu bauen. Das ist auch dringend nötig, denn Bahnreisende wissen längst, dass viele Bahnhöfe in einem schlechten Zustand sind. Hier wurde über Jahre geschlampt. Der Bahnhof in Neumünster ist das beste Beispiel dafür. Laut einer Studie, die die landeseigene Gesellschaft nah.sh in Auftrag gegeben hat, ist der Bahnhof der schlechteste in Schleswig-Holstein. Und wir reden hier nicht über einen Provinzbahnsteig, sondern über einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte. Hier überlegen es sich die Fahrgäste dreimal, ob sie aus- oder umsteigen – oder eben gleich ein anderes Verkehrsmittel nutzen. Ein Problem für eine Regierung, die auch den öffentlichen Nahverkehr stärken will. Es ist daher wichtig, dass Bahn und Land nicht nur Bahnhöfe modernisieren, sondern ihre Anlagen auch in den nächsten Jahren ausreichend pflegen. Und zwar so, dass die Leute sich dort zumindest nicht mehr unwohl fühlen. Auch dafür muss jetzt genügend Geld bereitgestellt werden. Nur dann werden mehr Leute auf die Bahn umsteigen – und so Umwelt und Straßen entlasten.