Mehr Flüchtlinge: Neumünster lehnt ab – Land weicht auf Rendsburg aus

von Gunda Meyer

21. November 2018, 20:08 Uhr

Die vom Land angedachte Erweiterung der Erstaufnahme in Neumünster – ein klares Nein zum Verkauf des städtischen Grundstücks zu diesem Zweck schickte der Neumünsteraner Oberbürgermeister Olaf Tauras an das Innenministerium. Das Ministerium reagiert prompt, erklärte noch am Abend, dass die Flüchtlingsunterkunft in Rendsburg im ersten Quartal 2019 wieder eröffnen wird. „Wir wollen, zeitlich befristet, in Rendsburg bis zu 500 Flüchtlinge unterbringen“, teilte gestern Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts mit. Mit Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast sei eine enge Abstimmung der nun folgenden Schritte vereinbart worden.

Neumünsters Oberbürgermeister erklärte unterdessen: „Aus den bisherigen Diskussionen ergibt sich für mich das Stimmungsbild, dass sich die Mehrheit der Menschen gegen einen Verkauf ausspricht oder dem nur unter der Auflage zustimmen würde, dass die Kapazität der Plätze dort dauerhaft weit unter 1500 liegen würde.“ Für das Land gab es aber nur zwei Optionen: Kauf des Stadt-Grundstücks und Erweiterung auf 1500 Plätze oder Erhöhung der Platzzahl auf 1000 auf dem Teil des Geländes, das bereits dem Land gehört.

Für 1500 Plätze „gibt es in der Ratsversammlung offensichtlich keine politische Mehrheit“, so Tauras weiter. Deshalb brauche er darüber auch keinen politischen Entschluss fällen zu lassen. Bis zu einem Wert von 375 000 Euro könne er zudem diese Entscheidung auch im Alleingang treffen. Stattdessen sprach er sich klar dafür aus, die Wohnungsbaupläne auf dem städtischen Grundstück der ehemaligen Scholtz-Kaserne weiter voranzutreiben.

„Ich respektiere die Entscheidung Neumünsters“, erklärte Innenstaatssekretär Torsten Geerdts. Die vom Land gepachtete Einrichtung in Rendsburg steht seit Sommer leer. Die Vorlaufzeit bis zur Wiedereröffnung sei unter anderem erforderlich, um in der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne die zugesagte Polizeipräsenz sowie ein ausreichendes Betreuungsangebot für die Flüchtlinge – vor allem für Kinder und Jugendliche – sicherzustellen.